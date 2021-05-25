指揮中心決議　雙北專責病房「一人一室」可依情況彈性

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陳宗彥指出，第三項為療資源整備工作，特別是集中在雙北與部分縣市，第一點為雙北專責病房如一人一室規定如有困難，將由傳染區防治網的網區指揮官，視病人住院的必要性、急迫性及醫院收治量能、病房硬體等條件，得彈性調整；第二點雙北的血液透析確診病患，應集中收治和平醫院、三總松山分院，且不限一人一室。
陳宗彥說明，第三點為地方政府應督導轄內醫院專責病房的清空速度，其中500床以上醫院應在這禮拜五之前，完成十分之一的病床開設為專責病床；專責ICU的部分，應以醫學中心至少20床、其他重度及急救醫院至少10床為原則，並以區域為單位來規劃。
陳宗彥補充，第四點為新竹縣、雲林縣、嘉義縣應即刻執行做好備援醫院的工作；第五點是為協助地方找尋適合的集中檢疫場所，建議集中檢疫場所以50間以上為原則。
最後，陳宗彥表示，第六點為提升病床周轉率，針對確診與住院病患，距離發病與採檢日達10日以上，且PCR檢測CT值達30即可出院，且自主健康管理7日；CT值小於30者則轉到集中檢疫場所。
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