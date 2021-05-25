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指揮中心決議　雙北專責病房「一人一室」可依情況彈性

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（25）召開記者會，說明全國防疫會議結果。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（25）召開記者會，說明全國防疫會議結果。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-25 10:02:43｜2021-05-25 10:03:15

為因應全國升級疫情三級警戒，中央與地方政府每日將召開全國防疫會議會後記者會。中央流行疫情指揮中心今（25）宣布，專責病房如一人一房規定如有困難，得視情況彈性調整；此外，為提升病床周轉率，確診病患距離發病與採檢日達10日以上，且PCR檢測CT值達30即可出院。

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指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，今日共同決議三大事項，首先是請各地方持續加強監測，並增加在熱區的採檢站，以提升採檢量能，並強化檢驗與醫療調度的能力，同時應避免急診雍塞及避免院內感染；第二是為為評估疫情狀況，指揮中心26日實施新的通報流程，由地方政府每日通報社區採檢站的採減量與陽性數等資訊，並產制報表，面板共享共用，同時為了防止高風險地區採檢阻塞，指揮中心社區防治組設有社區快篩站快篩處置的流程，來協助地方提升篩檢工作與執行效率。

陳宗彥指出，第三項為療資源整備工作，特別是集中在雙北與部分縣市，第一點為雙北專責病房如一人一室規定如有困難，將由傳染區防治網的網區指揮官，視病人住院的必要性、急迫性及醫院收治量能、病房硬體等條件，得彈性調整；第二點雙北的血液透析確診病患，應集中收治和平醫院、三總松山分院，且不限一人一室。

陳宗彥說明，第三點為地方政府應督導轄內醫院專責病房的清空速度，其中500床以上醫院應在這禮拜五之前，完成十分之一的病床開設為專責病床；專責ICU的部分，應以醫學中心至少20床、其他重度及急救醫院至少10床為原則，並以區域為單位來規劃。

陳宗彥補充，第四點為新竹縣、雲林縣、嘉義縣應即刻執行做好備援醫院的工作；第五點是為協助地方找尋適合的集中檢疫場所，建議集中檢疫場所以50間以上為原則。

最後，陳宗彥表示，第六點為提升病床周轉率，針對確診與住院病患，距離發病與採檢日達10日以上，且PCR檢測CT值達30即可出院，且自主健康管理7日；CT值小於30者則轉到集中檢疫場所。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
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57.85%42.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.6%27.4%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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