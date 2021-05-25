企業購買快篩仍待研擬 指揮中心提出3問題需事先規劃
針對企業有購買快篩試劑需求，中央流行疫情指揮中心昨（26）日表示，目前會再制訂相關指引。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥今日補充，由於快篩試劑有偽陽性，且到底是哪些人要處理快篩，另外採檢陽性後如何處置，上述問題須先詳細規劃。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-25 10:30:01
今日全國防疫會議會後記者會上，有記者提問，目前指揮中心有提出企業購買快篩試劑的指引嗎？另外，軍方部分有打算購買快篩嗎？陳宗彥表示，企業購買快篩部分，指揮中心會盡速來研議；至於軍方部分，國防部目前並未提出這樣的需求。
陳宗彥補充說明，快篩試劑有偽陽性、偽陰性的情況，所以需要仔細的盤點；第二如果企業要快篩，到底是哪些人要處理，這些機制需要建立；第三是快篩完的後續如何處置，如果他快篩呈現陽性，企業要怎麼去作業，上述幾點都需要先詳細規劃，所以指揮中心目前先進行研議。
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