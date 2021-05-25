無緣參加WHA　外交部仍感謝友邦為台灣發聲

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外交部今(25)日表示，本（74）屆「世界衛生大會」（WHA）於日內瓦時間24日開議，今年以全視訊方式進行，首日即討論我國友邦提出的「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案。馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及史瓦帝尼四個友邦代表我方，分別在總務委員會及全會與中方進行「二對二辯論」，為台灣發出正義之聲，呼籲全球防疫合作不能遺漏任何人，必須接納台灣的參與。外交部對馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及史瓦帝尼等4友邦為我方仗義執言表達誠摯謝忱。

外交部指出，我國參與WHA提案最終雖然未能列入大會議程，但友邦均肯定台灣是全球公衛合作的重要夥伴，基於全球防疫網絡應廣納所有各方參與的立場，強調世界衛生組織（WHO）及WHA接納台灣參與的必要性、急迫性及正當性；友邦代表也指出，國際社會深刻瞭解台灣對全人類健康福祉確能做出積極貢獻。

外交部批評，中國代表及其動員的古巴及巴基斯坦代表在會場上，仍不斷重彈中國片面主張的「一中原則」等陳腔濫調，持續不當曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議，誆稱中國政府已妥善安排台灣參與全球衛生事務，遮掩其打壓台灣人民健康人權的蠻橫行徑；中方企圖誤導國際視聽的不實言論不被國際社會認同，並已受到輿論譴責。

外交部強調，新冠肺炎疫情持續嚴峻，國際合作是成功抗疫的關鍵。外交部再次鄭重呼籲，唯有使台灣成為WHA觀察員，接納台灣完整參與WHO相關技術性會議、機制及活動，全球才能有效終結疫情，真正達致WHO「全民均健」（Health for all）的最高目標。