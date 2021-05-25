無緣參加WHA　外交部仍感謝友邦為台灣發聲

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外交部指出，我國參與WHA提案最終雖然未能列入大會議程，但友邦均肯定台灣是全球公衛合作的重要夥伴，基於全球防疫網絡應廣納所有各方參與的立場，強調世界衛生組織（WHO）及WHA接納台灣參與的必要性、急迫性及正當性；友邦代表也指出，國際社會深刻瞭解台灣對全人類健康福祉確能做出積極貢獻。
外交部批評，中國代表及其動員的古巴及巴基斯坦代表在會場上，仍不斷重彈中國片面主張的「一中原則」等陳腔濫調，持續不當曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議，誆稱中國政府已妥善安排台灣參與全球衛生事務，遮掩其打壓台灣人民健康人權的蠻橫行徑；中方企圖誤導國際視聽的不實言論不被國際社會認同，並已受到輿論譴責。
外交部強調，新冠肺炎疫情持續嚴峻，國際合作是成功抗疫的關鍵。外交部再次鄭重呼籲，唯有使台灣成為WHA觀察員，接納台灣完整參與WHO相關技術性會議、機制及活動，全球才能有效終結疫情，真正達致WHO「全民均健」（Health for all）的最高目標。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。