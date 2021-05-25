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台股早盤漲逾210點站上季線　航運、塑化紅通通

▲台北股市今（25）日早盤漲超過210點，來到16550點，站上季線16536點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（25）日早盤漲超過210點，來到16550點，站上季線16536點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-25 09:27:24

美股昨（24）日收紅，其中費城半導體漲2%以上。台北股市在「校正回歸」後，今（25）日早盤漲超過210點，來到16550點，站上季線16536點。權值股台積電早盤漲1.4%、鴻海漲1.3%、聯發科漲2%。宅經濟運輸中的嘉里大榮與宅配通奔漲停，而塑化股也紅通通，台聚、亞聚、聯成飆漲停，台塑四寶也表現不俗。

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美股道瓊指數24日上漲186.14點，或0.54%，收34,393.98點；標普500指數上漲41.19點，或0.99%，收4,197.05點；那斯達克指數上漲190.18點，或1.41%，收13,661.17點；費城半導體指數上漲70.88點，或2.32%，收3,122.98點。

台北股市今日開盤漲106.46點，加權股價指數以16444.75點開出，之後漲逾210點，來到16550點，站上季線16536點。權值股台積電早盤漲7元，漲幅1.4%，來到575元。鴻海漲1.3%，到111元。聯發科漲2%，來到964元。友達與群創皆漲2%。

今日盤面重點仍是航運股，其中宅經濟嘉里大榮與宅配通奔漲停，陽明、長榮、萬海漲逾1到4%，其他裕民漲6%、榮運漲4%、中航漲3%、中櫃漲8%。塑化類股也強勢走揚，台聚、亞聚、聯成飆漲停，台塑四寶台塑、南亞、台化、南亞科漲1到2%，另外台勝科則漲8%。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.85%42.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.6%27.4%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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