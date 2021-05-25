老人家節省1個口罩用3年？呂秋遠憂：他們是最搞怪的一群

國內在短短10天內新冠肺炎確診人數已達3592例，其中，本土個案累計3102例，目前僅剩台東縣尚未出現確診個案，全台疫情進入三級警戒，各界絲毫不敢掉以輕心，除了減少外出機會，只要一出門也必會必戴起口罩防疫。不過，知名律師呂秋遠就在臉書談及，老人家節省，一個口罩用三年，且口罩有戴就好，有露出鼻子、有穿戴寬鬆的，這樣根本沒用，他並提醒大家要注意家中年長者，直言「他們是最搞怪的一群，好好的跟他們溝通，告訴他們，少量出門，才能避免病毒。」





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呂秋遠發文表示，「看來，這場戰爭沒這麼容易結束。在疫苗進來之前，我們得要花點時間才能習慣與病毒共存，可是，老人家沒辦法對抗這麼邪惡的病毒，現在老人家重症的比例偏高，而且死亡率也是，在病床不可能足夠的情況下，請大家幫忙勸老人家盡量別出門、勤洗手、多消毒、戴口罩，以免遺憾發生。特別是戴口罩，戴口罩，現在確實是全民運動，既然戴口罩，就要戴好戴滿、把線壓緊，出門一次就換一個。可是，老人家偏偏節省，一個口罩用三年，而且口罩有戴就好，有露出鼻子、有穿戴寬鬆的，這樣根本沒有用處。所以，如果與老人家同住，請幫他們多看看。沒有與老人家同住，就請常常撥打電話回家提醒。」





呂秋遠認為，二週看來很難結束第三級了，我們只能期望，7月底以前可以降溫。他坦言，自己唯一擔心的是，台灣人的耐力不夠，很快就會有許多的抱怨聲，完全忘掉去年的平安喜樂，只記得今年的哀鴻遍野。一旦抱怨聲越來越多，就會有更多的人開始反對指揮中心，甚至刻意跟他們唱反調、嘲諷、醜化這些公衛專家，當因為長時間的第三級管制，經濟越來越差、民眾就不會體諒政府的管制措施，這時候，換人、換政府的聲音就會越來越大。





▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3592例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

呂秋遠接著說，「真的拜託各位，嚴苛的管理，現在確實很痛，可是如果不自律，很快就會變成長痛。台灣人可以體諒政府一個月，但許多人不會體諒政府一年，因為繼續這樣下去，自己的經濟可能先倒。還體諒什麼政府？像國外這種封城又開城、放鬆又管制的情況，對於台灣人而言，肯定會認為政府無能。覺得政府無能也無所謂，但就怕整體指揮體系已經不再被尊重，防疫戰線就會潰堤。」





「不管病例數多少，我們能做的就是把自己照顧好。」呂秋遠提到，政府現在能幫我們的，就是儘速採購疫苗，而我們也盡快配合指示，諮詢醫生，考量自己的身體狀況後去施打。縱然我們被國際排擠，但是為了晶片的生產不中斷，疫苗很快就會來的。在疫苗來臨之前，我們忍耐一下。去年沒有疫苗，最困難的時候已經過去，現在就是等待疫苗來臨，希望我們，都能自律的等待。





文末，他也提醒大家「請記得，現在要好好守住老人家。因為對於口罩，他們是最搞怪的一群，好好的跟他們溝通，告訴他們，少量出門，才能避免病毒，戴好口罩，才能好好活著，這種病毒最可怕的就是重症，而重症，是很痛苦的。願我們都能平安，順利度過這黑暗。」（編輯：許苡晴）



