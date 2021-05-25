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缺疫苗成防疫破口　民眾黨發言人：政府只會打認知戰甩鍋

▲民眾黨發言人楊寶禎。(圖／記者呂炯昌攝)
▲民眾黨發言人楊寶禎。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-25 10:18:29｜2021-05-25 10:40:38

親綠寫手林瑋豐疑似在PTT自導自演認知作戰一事，而林的妻子正是民進黨網路社群中心副主任楊敏。台灣民眾黨發言人楊寶禎表示，蔡政府不敢說明疫苗採購進度，卻一直用口號治國，還大搞「認知作戰」政治操作。

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楊寶禎在臉書發文表示，蔡英文總統2月份發臉書文「大內宣」，稱多源頭外購已簽約共1981萬劑，預計第二季開始供貨；陳時中部長甚至說過，疫苗購買量上調到最多4500萬劑，「有政府、請安心」。但是如今台灣只拿到了71萬劑的AZ疫苗，施打率1.28%。

楊寶禎指出，之前當蔡政府活在「防疫模範生」光環裡，許多國家經歷了「封城-解封-封城」循環，因此得出最佳解就是「疫苗」。但每當被問起「疫苗採購進度如何？」，蔡政府總是滿口推託之詞，說是因國際壓力、簽訂保密協議，所以進度無法公開透明。

楊寶禎批評，執政黨還急著帶風向、麻痺人民，試圖營造「新冠肺炎與台灣無關」的氛圍，說服民眾「台灣沒有打疫苗的急迫性」。我們在疫情肆虐的國際社會中，彷彿活在「平行時空」。於是演變成現在大家看到的，疫情「遲到」了一年半來到台灣，蔡政府說好的「超前部署」，原來是「毫無準備」。楊寶禎質疑，「一個沒有憂患意識，不能積極替人民爭取到權益的政府，到底要你做什麼？」

針對疫苗短缺，楊寶禎指出，先前疑似因政治因素導致輝瑞BNT疫苗採購破局，近期再傳出代理BNT疫苗的中國上海復星醫藥集團有意願把疫苗賣給台灣，衛福部長陳時中部長強硬表示「根本沒收到申請」、「採購需要一定程序申請」。民進黨立委王定宇也透過臉書文帶風向，意指上海復星推的這批疫苗有瑕疵、快過期，期限只剩3個月。楊寶禎反問，講到期限「剩下」3個月，台灣目前到貨的兩批AZ疫苗，不也是效期都約3個月，所以全都是「即期品」？

楊寶禎質疑，對於疫苗採購，蔡政府給外界的感覺非常不積極；到底是不想買，還是買不到？如果是買不到就直說，綠營也沒有必要針對特定疫苗品牌抹黑造謠。她舉彭博社報導指出，輝瑞BNT疫苗是德國BNT由美國公司代工生產的，不是中國產，中國只是擁有大中華地區代理權。英國是全球首個批准使用BNT疫苗的國家；美國和歐盟批准的第一個新冠疫苗是BNT疫苗；WHO核可緊急使用的第一個疫苗也是BNT疫苗。

楊寶禎指出，蔡政府不斷宣傳「台美關係史上最佳」，美國何時能出口疫苗給台灣？台灣疫情持續蔓延，難道真的要等到7月國產疫苗問世？請蔡政府不要再口號治國，人命關天的事情，別再「認知作戰」政治操作了；請用盡全力多源頭進口足夠的疫苗，讓國人盡快施打。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.85%42.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.6%27.4%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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