缺疫苗成防疫破口　民眾黨發言人：政府只會打認知戰甩鍋

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楊寶禎指出，之前當蔡政府活在「防疫模範生」光環裡，許多國家經歷了「封城-解封-封城」循環，因此得出最佳解就是「疫苗」。但每當被問起「疫苗採購進度如何？」，蔡政府總是滿口推託之詞，說是因國際壓力、簽訂保密協議，所以進度無法公開透明。
楊寶禎批評，執政黨還急著帶風向、麻痺人民，試圖營造「新冠肺炎與台灣無關」的氛圍，說服民眾「台灣沒有打疫苗的急迫性」。我們在疫情肆虐的國際社會中，彷彿活在「平行時空」。於是演變成現在大家看到的，疫情「遲到」了一年半來到台灣，蔡政府說好的「超前部署」，原來是「毫無準備」。楊寶禎質疑，「一個沒有憂患意識，不能積極替人民爭取到權益的政府，到底要你做什麼？」
針對疫苗短缺，楊寶禎指出，先前疑似因政治因素導致輝瑞BNT疫苗採購破局，近期再傳出代理BNT疫苗的中國上海復星醫藥集團有意願把疫苗賣給台灣，衛福部長陳時中部長強硬表示「根本沒收到申請」、「採購需要一定程序申請」。民進黨立委王定宇也透過臉書文帶風向，意指上海復星推的這批疫苗有瑕疵、快過期，期限只剩3個月。楊寶禎反問，講到期限「剩下」3個月，台灣目前到貨的兩批AZ疫苗，不也是效期都約3個月，所以全都是「即期品」？
楊寶禎質疑，對於疫苗採購，蔡政府給外界的感覺非常不積極；到底是不想買，還是買不到？如果是買不到就直說，綠營也沒有必要針對特定疫苗品牌抹黑造謠。她舉彭博社報導指出，輝瑞BNT疫苗是德國BNT由美國公司代工生產的，不是中國產，中國只是擁有大中華地區代理權。英國是全球首個批准使用BNT疫苗的國家；美國和歐盟批准的第一個新冠疫苗是BNT疫苗；WHO核可緊急使用的第一個疫苗也是BNT疫苗。
楊寶禎指出，蔡政府不斷宣傳「台美關係史上最佳」，美國何時能出口疫苗給台灣？台灣疫情持續蔓延，難道真的要等到7月國產疫苗問世？請蔡政府不要再口號治國，人命關天的事情，別再「認知作戰」政治操作了；請用盡全力多源頭進口足夠的疫苗，讓國人盡快施打。
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