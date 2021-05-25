林瑋豐反串被抓包！朱學恒「全面宣戰」：讓1450血流成河
本土疫情嚴峻，執政當局不斷強調要打擊假消息、要小心中共「認知作戰」，民進黨立委王定宇以及親綠網路寫手林瑋豐昨（24）更指控中國將PTT視為下個滲透平台，不過卻被網友踢爆，林瑋豐反串留言操弄風向。隨後林瑋豐也發表聲明就個人的反串行為道歉，引發外界譁然。對此，網紅「宅神」朱學恒也直呼「不是該跟這些側翼網軍全面宣戰了？」
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 10:37:26
林瑋豐發文批評PTT發布假消息、遭「中共同路人」滲透，然後民進黨立委王定宇再將事件擴大，揚言要依國安法重罰。但卻被網友抓包，林瑋豐自己經常在留言反串「中共同路人」，懷疑整件事根本就是自導自演。林瑋豐道歉後，「眼球中央電視台」也宣布將暫停他的職務，不過林瑋豐也強調，個人行為與民進黨無關，也與自己的老婆，也就是民進黨網路社群中心副主任楊敏無關。
對此，朱學恒昨晚也在臉書發文表示，「結果王定宇、蔡英文講了半天中共認知作戰，全部都是綠營林瑋豐在PTT反串，叫大家攻擊指揮中心，叫大家群聚破壞防疫！他老婆還是民進黨網路中心副主任楊敏，你說是不是該跟這些側翼網軍全面宣戰了？！」
連前民進黨立委郭正亮都批評「可恥至極，簡直是蟑螂窩」，朱學恒直言，「是開戰的時刻啦！讓1450血流成河！」朱學恒更呼籲大家站出來爭取BNT疫苗，認為「打贏這些1450網軍側翼，你就可以獲得你的生命你的安全你的疫苗作為獎賞，你打不贏，你從此一輩子翻不了身，這件事情就這麼簡單」。（編輯：倪浩軒）
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