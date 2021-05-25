網購電商不送貨到醫院　疫情熱區暫停配送大家電

全國三級警戒，民眾低度活動造就宅配商機，但疫情緊繃加上龐大的物流量，讓momo購物網與PChome兩家電商平台修改配送服務，包含暫停暫停配送至全台醫院及周邊，大型家電暫停配送到萬華、板橋、中和，也不到府安裝﹔另外，新北地區Foodpanda及Uber Eats兩大平台，皆已關閉現金支付功能。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-25 11:53:06
momo購物網宣布，即日起暫停外送到全台醫院及周邊地區，且台北市萬華全區、新北市板橋及中和部分區域，暫停大型家電預約配送安裝服務，目前能配送的收件地址統一由管理室簽收，若無管理室則請客人至一樓簽收﹔另外，受疫情影響，部分區域暫停超商、myfone取貨服務。
PChome也公告，雙北暫停配貨上樓服務，若送件地址設有管理室，將由管理室代收；大型家電等需安裝的商品，暫停萬華、板橋、中和、永和、蘆洲等地區的到府安裝服務。PChome表示，即日起暫不提供「貨到付款」，建議消費者選擇線上付款方式。另外，為防疫，部分超商門市也將取消到店取貨，如果您有商品無法配送至指定門市，會將商品直接退款。
外送平台部分，雙北市、宜蘭、台中、彰化、雲林、高雄、屏東、澎湖、嘉義等縣市宣布，即日起餐廳停止內用，外送需求勢必增加，根據新北市餐飲代購派送人員職業工會回報，目前Foodpanda及Uber Eats兩大平台，皆已關閉現金支付功能。Uber Eats率先在21日宣布，全台18個服務城市已全面強制實施「放在門口」與「線上支付」兩項措施，確實落實「無接觸送餐」。Foodpanda在新北地區暫停現金支付，但積極推動線上支付，更提撥一千萬給外送員施打疫苗。
此外，速食業者麥當勞日前也宣布，全台麥當勞餐廳暫停餐廳內用服務及洗手間使用，目前也全面實施「線上訂餐、信用卡支付」，暫停現金交易，歡樂送全面提供無接觸服務，消費者可在訂餐時於地址備註欄，註明「無接觸」與指定送達餐點的位置，麥當勞外送員也都配備專用酒精噴瓶，執勤時戴口罩及手套，提供消費者安心消費。