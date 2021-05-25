網購電商不送貨到醫院　疫情熱區暫停配送大家電

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收件地址統一由管理室簽收，若無管理室則請客人至一樓簽收

﹔另外，

受疫情影響，部分區域暫停超商、myfone取貨服務。

即日起暫不提供「貨到付款」，建議消費者選擇線上付款方式。

全面實施「線上訂餐、信用卡支付」，暫停現金交易，歡樂送全面提供無接觸服務，消費者可在訂餐時於地址備註欄，註明「無接觸」與指定送達餐點的位置，麥當勞外送員也都配備專用酒精噴瓶，執勤時戴口罩及手套，提供消費者安心消費。