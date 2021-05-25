NBA／公鹿破三分球紀錄奪2連勝 熱火慘敗巴特勒表現最差
季後賽首輪G2公鹿今(25)日出戰熱火，一開賽就狂飆10顆三分球追平NBA季後賽紀錄，上半場打完領先達27分，也是聯盟史上季後賽第4多，終場無意外以132:98拿下2勝優勢，「字母哥」Giannis Antetokounmpo繳出31分13籃板。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-25 10:46:39
公鹿首節就火力全開，單節飆進10顆三分球，攻下46:20搶得領先優勢，兩節打完累積15顆三分球，不但破隊史紀錄，也是NBA史上季後賽第2多。
上半場打完，Antetokounmpo獨拿18分，公鹿以78:51大幅領先，這也創下隊史季後賽半場得分紀錄。
易籃後，公鹿穩扎穩打一路保持領先到最後，全場三分球53投22中，刷新隊史季後賽單場三分球命中數紀錄，替補登場的Bryn Forbes貢獻6顆為最多，拿下團隊次高的22分，僅次字母哥。
反觀熱火找不到準心，團隊命中率僅40.2%，先發五人以中鋒Bam Adebayo的16分3籃板為最佳，板凳出發的Dewayne Dedmon攻下最高19分9籃板，當家球星「士官長」Jimmy Butler（巴特勒）僅繳10分4助攻，正負值-34為全場最差。