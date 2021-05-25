  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／公鹿破三分球紀錄奪2連勝　熱火慘敗巴特勒表現最差

▲季後賽首輪G2公鹿今(25)日出戰熱火狂飆三分球，全場22顆三分球破隊史紀錄，「字母哥」Giannis Antetokounmpo繳出最高31分13籃板。（圖／美聯社／達志影像）
▲季後賽首輪G2公鹿今(25)日出戰熱火狂飆三分球，全場22顆三分球破隊史紀錄，「字母哥」Giannis Antetokounmpo繳出最高31分13籃板。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-25 10:46:39

季後賽首輪G2公鹿今(25)日出戰熱火，一開賽就狂飆10顆三分球追平NBA季後賽紀錄，上半場打完領先達27分，也是聯盟史上季後賽第4多，終場無意外以132:98拿下2勝優勢，「字母哥」Giannis Antetokounmpo繳出31分13籃板。

我是廣告 請繼續往下閱讀
公鹿首節就火力全開，單節飆進10顆三分球，攻下46:20搶得領先優勢，兩節打完累積15顆三分球，不但破隊史紀錄，也是NBA史上季後賽第2多。

上半場打完，Antetokounmpo獨拿18分，公鹿以78:51大幅領先，這也創下隊史季後賽半場得分紀錄。  

易籃後，公鹿穩扎穩打一路保持領先到最後，全場三分球53投22中，刷新隊史季後賽單場三分球命中數紀錄，替補登場的Bryn Forbes貢獻6顆為最多，拿下團隊次高的22分，僅次字母哥。

反觀熱火找不到準心，團隊命中率僅40.2%，先發五人以中鋒Bam Adebayo的16分3籃板為最佳，板凳出發的Dewayne Dedmon攻下最高19分9籃板，當家球星「士官長」Jimmy Butler（巴特勒）僅繳10分4助攻，正負值-34為全場最差。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.85%42.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.6%27.4%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀