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服務團隊3人確診　林亮君：等待PCR報告很煎熬

▲北市議員林亮君服務處傳出同仁確診。（資料照／記者呂炯昌攝)
▲北市議員林亮君服務處傳出同仁確診。（資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-25 11:30:53｜2021-05-25 11:38:24

台北市議員林亮君辦公室傳出助理確診，林亮君的特別助理、前時代力量發言人吳崢，昨日晚間也在臉書上表示自己快篩陽性，等待PCR檢驗報告。針對服務團隊3人確診，林亮君今(25)日表示，已緊急通知議會消毒，且等待PCR報告的過程很煎熬。

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林亮君表示，辦公室PCR確診同仁是服務處同仁，因為17日鼻子出現熱痛的情況，在18日晚間前往採檢確診，現場快篩是陰性，但是PCR報告在24日早上接到陽性通知，目前都在配合中山區衛生所疫調中。這位確診同仁因為是服務處同仁，上一次進到市議會是在4月28日，5月14日就宣布服務處與議會辦公室同仁不能交流，以避免真的有狀況需要隔離措施。

林亮君表示，她與其他同仁在檢疫所與家中等待PCR報告，心情難免受到影響，同時也擔心若有狀況需要回溯的話，有些地方鄉親會受到相關衛生單位通知，會對他們感到不好意思。她也呼籲大家在疫調時要誠實為上。

林亮君說，昨天晚間9點多前往篩檢站，現場指揮官說若快篩陽性不能離開，需由檢疫專車帶往檢疫索所，等待PCR報告出爐。昨天2位快篩陽性同仁最後一次前往議會拿相關文件是在5月19日，所以昨晚緊急致電議長，通知消毒議會大樓與公共空間，以確保議會同仁能在比較安全的條件下活動。

▲前時代力量發言人吳崢，在臉書表示新冠肺炎快篩陽性。(圖／NOWnews資料照)
▲前時代力量發言人吳崢，在臉書表示新冠肺炎快篩陽性。(圖／NOWnews資料照)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.85%42.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.6%27.4%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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