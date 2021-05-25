服務團隊3人確診　林亮君：等待PCR報告很煎熬

台北市議員林亮君辦公室傳出助理確診，林亮君的特別助理、前時代力量發言人吳崢，昨日晚間也在臉書上表示自己快篩陽性，等待PCR檢驗報告。針對服務團隊3人確診，林亮君今(25)日表示，已緊急通知議會消毒，且等待PCR報告的過程很煎熬。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-25 11:30:53｜2021-05-25 11:38:24
林亮君表示，辦公室PCR確診同仁是服務處同仁，因為17日鼻子出現熱痛的情況，在18日晚間前往採檢確診，現場快篩是陰性，但是PCR報告在24日早上接到陽性通知，目前都在配合中山區衛生所疫調中。這位確診同仁因為是服務處同仁，上一次進到市議會是在4月28日，5月14日就宣布服務處與議會辦公室同仁不能交流，以避免真的有狀況需要隔離措施。
林亮君表示，她與其他同仁在檢疫所與家中等待PCR報告，心情難免受到影響，同時也擔心若有狀況需要回溯的話，有些地方鄉親會受到相關衛生單位通知，會對他們感到不好意思。她也呼籲大家在疫調時要誠實為上。
林亮君說，昨天晚間9點多前往篩檢站，現場指揮官說若快篩陽性不能離開，需由檢疫專車帶往檢疫索所，等待PCR報告出爐。昨天2位快篩陽性同仁最後一次前往議會拿相關文件是在5月19日，所以昨晚緊急致電議長，通知消毒議會大樓與公共空間，以確保議會同仁能在比較安全的條件下活動。
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