塑膠垃圾大國！澳洲研究：全球5分之1來自中國

總部位於澳洲伯斯（Perth）的「邁德魯基金會」（Minderoo Foundation）日前發佈報告，統計結果顯示中國是全世界最大的塑膠產品生產國，也是製造最多塑膠垃圾的國家。就均值而言，平均每人製造最多塑膠垃圾的國家是澳洲（59公斤）、美國（53公斤）、韓國（44公斤）。研究警告，若一次性塑膠生產的速度不減緩，至2050年可能會佔全球溫室氣體總排放量的5%，對環境形成沈重的壓力。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-25 10:51:22
邁德魯基金會報告指出，全世界超過一半的一次性塑膠產品由20家石化巨頭生產，包括美國艾克森美孚（ExxonMobil），2019年生產590萬噸塑膠垃圾，美國陶氏化學（Dow）生產560萬噸，中國石化集團（Sinopec）生產530萬噸。而這些石化企業背後有60%由全球銀行投資，包括巴克萊銀行（Barclays）、匯豐（HSBC）銀行和美國銀行（Bank of America）。
研究報告分析，中國為世界最大的一次性塑膠商品生產國，每年人均塑膠垃圾產生量為18公斤，排名世界45，但因為人口數量龐大，生產的垃圾總量最多；而全世界製造最多塑膠產品的20家石化企業，有4分之1總部設置在中國；全世界300家擁有一次性塑膠產品生產設備的企業，有3分之1來自中國。
邁德魯基金會創辦人兼主席福雷斯特（Andrew Forrest）警告，2019年有超過1.3億噸的一次性塑膠產品成為垃圾，其中19%（約2500萬公噸）被隨意拋棄，塑膠垃圾是對海洋與地球暖化的最大威脅之一，政府與企業必須正視此問題，採取行動扭轉劣勢。