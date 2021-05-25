梅雨鋒面何時來？彭啟明揭變數：六月限水壓力恐相當大
台灣近期陷入水情危機，昨（24）日午後一場傾盆大雨，讓不少民眾相當欣喜，期待能稍解缺水之苦。不過，氣象專家彭啟明指出，昨天那場雨對翡翠水庫進帳最多，而對缺水最嚴重的中南部來說，只是不無小補，民眾省水力道仍要加大。另外，彭啟明也分析未來鋒面發展，提醒大家6月開始的限水壓力，可能會相當大。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 11:13:19
彭啟明今早在臉書發文表示，昨天這一場午後雷陣雨在對水庫的供給上，翡翠水庫最佳，下了137.5毫米，水位也上升81公分。其他在石門水庫、寶山水庫及日月潭水庫雖也進帳，但不多，例如石門水庫降雨量才19.5毫米，頂多能讓水庫多撐一兩天的容量。而中南部則是山區有顯著降雨，只能說不無小補。
彭啟明強調，在還沒有足夠降雨之前，提醒大家務必要加大省水力道。而今天台灣仍可能有午後雷陣雨，但預期不會像昨天那麼旺盛，今天午後雷陣雨的區域可能會偏向中南部山區到花蓮台東附近，不過仍是以靠山區為主，平地降雨仍偏少。
彭啟明指出，再下一波的變化會在周末，預計有機會再來一波較大降雨，持續到下周一二三，不過這波的變化到目前為止，仍存在很大的不確定性，像是菲律賓東方的低壓擾動發展，南亞西南季風的發展，太平洋高壓的位置等等，都會影響梅雨鋒面的位置。彭啟明直言，「期待能朝向對台灣有利的情境，不然在六月開始的限水壓力會相當大」。（編輯：倪浩軒）