親綠寫手造謠　國民黨籲檢調徹查、蔡總統給交代

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國民黨指出，YouTube頻道眼球中央電視台寫手林瑋豐，日前在臉書質疑PTT八卦版帶防疫資訊平台「疾管家」風向，更點名「深藍韓粉群組直接在這裡上演」。但後續有網友查出林瑋豐以PTT帳號「bj26bj」長期、大量在八卦版批評衛福部長陳時中及台灣防疫，甚至大力吹捧中共。
民進黨立委王定宇還引用林瑋豐的貼文指稱，對岸認知作戰攻擊「疾管家」，影響防疫安全和國家安全，要求相關單位嚴查，王定宇還說，對這些人「可以依照2019新修訂的國安法，最重可罰七年以上有期徒刑，併科罰金最高一億！」
國民黨質疑，民進黨網軍「自製親共言論」，再大張旗鼓的宣傳認知作戰，自產自消芒果乾，認知作戰的槍口對準台灣人民。林瑋豐的太太就是民進黨網路社群中心副主任楊敏，證實綠營網軍夫妻聯手、自導自演認知作戰帶風向、欺騙社會大眾。
國民黨抨擊，民進黨是中華民國執政黨，在疫情如此嚴峻的此刻，全民積極配合防疫，民進黨卻發動匿名網軍製造恐慌言論，再大肆宣傳認知作戰，相信全民都無法接受。過去民進黨用網軍帶風向劣跡斑斑，如今演變成「做賊的是民進黨、抓賊的也是民進黨」，一人分飾多角。國民黨除了向檢調檢舉，要求徹查並嚴辦此等危害國家安全與社會團結的行為，同時要求民進黨立委王定宇出來說明，此等認知作戰行為是否應如你所言重罰一億？