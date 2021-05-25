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親綠寫手造謠　國民黨籲檢調徹查、蔡總統給交代

▲國民黨文傳會主委王育敏譴責，政府一再強調所謂認知作戰的危險，事實證明所謂認知作戰根本是民進黨自導自演。（圖／截圖自國民黨臉書）
▲國民黨文傳會主委王育敏譴責，政府一再強調所謂認知作戰的危險，事實證明所謂認知作戰根本是民進黨自導自演。（圖／截圖自國民黨臉書）

記者余祥／台北報導

2021-05-25 11:02:05｜2021-05-25 11:02:17

國民黨今（25）日召開記者會指出，民進黨網路社群中心副主任楊敏的先生林瑋豐，長期在PTT造謠「指揮中心蓋牌」、留言「打垮指揮中心」並吹捧中共，然後再轉戰其他平台自己批評自己。政府一再強調所謂認知作戰的危險，事實證明所謂認知作戰根本是民進黨自導自演，國民黨給予嚴厲譴責，原來撕裂台灣社會、破壞全民團結的元兇就是執政黨，國民黨除了呼籲檢調徹查，更呼籲民進黨主席蔡英文好好給國人一個交代。

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國民黨宣布，從今日開始將結合黨團及民意代表成立「打假訊息反認知作戰中心」，未來當發現有類似假訊息時，會立刻向社會大眾公布，同時也將向相關單位進行告發，讓這類混亂社會秩序、破壞台灣團結的作法無所遁形。

國民黨指出，YouTube頻道眼球中央電視台寫手林瑋豐，日前在臉書質疑PTT八卦版帶防疫資訊平台「疾管家」風向，更點名「深藍韓粉群組直接在這裡上演」。但後續有網友查出林瑋豐以PTT帳號「bj26bj」長期、大量在八卦版批評衛福部長陳時中及台灣防疫，甚至大力吹捧中共。

民進黨立委王定宇還引用林瑋豐的貼文指稱，對岸認知作戰攻擊「疾管家」，影響防疫安全和國家安全，要求相關單位嚴查，王定宇還說，對這些人「可以依照2019新修訂的國安法，最重可罰七年以上有期徒刑，併科罰金最高一億！」

國民黨質疑，民進黨網軍「自製親共言論」，再大張旗鼓的宣傳認知作戰，自產自消芒果乾，認知作戰的槍口對準台灣人民。林瑋豐的太太就是民進黨網路社群中心副主任楊敏，證實綠營網軍夫妻聯手、自導自演認知作戰帶風向、欺騙社會大眾。

國民黨抨擊，民進黨是中華民國執政黨，在疫情如此嚴峻的此刻，全民積極配合防疫，民進黨卻發動匿名網軍製造恐慌言論，再大肆宣傳認知作戰，相信全民都無法接受。過去民進黨用網軍帶風向劣跡斑斑，如今演變成「做賊的是民進黨、抓賊的也是民進黨」，一人分飾多角。國民黨除了向檢調檢舉，要求徹查並嚴辦此等危害國家安全與社會團結的行為，同時要求民進黨立委王定宇出來說明，此等認知作戰行為是否應如你所言重罰一億？

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.85%42.15%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.6%27.4%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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