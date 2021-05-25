美國研究8款新冠疫苗效力　中國2款功效最低、科興僅50%

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統計資料顯示，接種任何新冠疫苗，都能對世界衛生組織（WHO）公布的3種「令人憂慮」變種病毒行程一定防護力，對英國發現的變種病毒「B.1.1.7」防護力為86%；對巴西發現的變種病毒「P.1」防護力為61%；對南非發現的變種病毒「B.1.351」防護力為56%。
《彭博社》報導，研究人員正持續研究全球各地推廣接種的新冠疫苗，包括輝瑞、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）、諾瓦克斯（Novavax）、阿斯特捷利康（AZ）、俄羅斯「史普尼克」（Sputnik）、中國科興（Sinovac）和國藥集團（Sinopharm）等藥廠推出的疫苗。研究方法包括雙盲研究（double-blinded）、安慰劑對照、晚期疫苗試驗，以及觀察性研究。
上述8款疫苗完成2劑接種後，莫德納疫苗提供的效力為94.5%，輝瑞為94.2%，諾瓦克斯為89.3%，AZ疫苗為81.5%，中國國藥為78.1%，中國科興為50.7%；接種疫苗後，疫苗效力在對抗感染病毒的表現上，輝瑞效力為94%，莫德納為80%，嬌生為65.5%，AZ疫苗為50%。
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