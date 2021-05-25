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美國研究8款新冠疫苗效力　中國2款功效最低、科興僅50%

▲美國佛羅里達大學研究團隊針對主要的8款新款疫苗進行研究，發現莫德納、輝瑞的疫苗效力最好，而中國2款自製疫苗效力約50%至80%。（圖／翻攝自中國官媒）
▲美國佛羅里達大學研究團隊針對主要的8款新款疫苗進行研究，發現莫德納、輝瑞的疫苗效力最好，而中國2款自製疫苗效力約50%至80%。（圖／翻攝自中國官媒）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-25 11:37:35

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發至今逾1年，許多國家陸續推動疫苗接種計畫，美國國家衛生研究院（NIH）近期資助對8種新冠疫苗進行功效研究，發現所有疫苗都能提供不錯的保護力，其中輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech（BNT）的疫苗甚至能夠更好的對抗2種變種病毒。

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美國《彭博社》（Bloomberg）報導，佛羅里達大學研究團隊透過安慰劑對照疫苗的雙盲研究，提出接種新冠疫苗後的平均保護力為85%，在完成接種劑量後對於重症和死亡的保護力甚至是100%。研究團隊上週五（21）發表未經同儕的論文，並表示這些數據將有利於疫苗接種的數學模型，完善相關政策制定。

統計資料顯示，接種任何新冠疫苗，都能對世界衛生組織（WHO）公布的3種「令人憂慮」變種病毒行程一定防護力，對英國發現的變種病毒「B.1.1.7」防護力為86%；對巴西發現的變種病毒「P.1」防護力為61%；對南非發現的變種病毒「B.1.351」防護力為56%。

《彭博社》報導，研究人員正持續研究全球各地推廣接種的新冠疫苗，包括輝瑞、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）、諾瓦克斯（Novavax）、阿斯特捷利康（AZ）、俄羅斯「史普尼克」（Sputnik）、中國科興（Sinovac）和國藥集團（Sinopharm）等藥廠推出的疫苗。研究方法包括雙盲研究（double-blinded）、安慰劑對照、晚期疫苗試驗，以及觀察性研究。

上述8款疫苗完成2劑接種後，莫德納疫苗提供的效力為94.5%，輝瑞為94.2%，諾瓦克斯為89.3%，AZ疫苗為81.5%，中國國藥為78.1%，中國科興為50.7%；接種疫苗後，疫苗效力在對抗感染病毒的表現上，輝瑞效力為94%，莫德納為80%，嬌生為65.5%，AZ疫苗為50%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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