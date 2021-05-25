小貓警告「不准靠近」　虎斑用溫柔眼神融化牠！

奴才「西明（Simin）」家有一隻一歲多的虎斑貓「蒂塔克（Titak）」，是隻非常有活力的貓，天天都在尋求奴才的注意，不喜歡自己獨處，也因為這些跡象，奴才知道是時候幫牠找個同伴了！

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▲蒂塔克：好想有人陪我玩啊～（圖／Instagram＠ titakandbolur）

× ▲蒂塔克：好想有人陪我玩啊～（圖／Instagram＠ titakandbolur）

他們注意到一窩毛茸茸的小奶貓，貓媽媽因為太虛弱無法親自照顧牠們，於是西明和朋友便出手幫助，將貓媽媽送去醫院，並幫小奶貓們找到各自的家，此時她也沒忘記蒂塔克的願望，留下了一隻特別有眼緣的小貓「菠魯爾（Bolur）」。

▲可愛的菠魯爾成為這家的一份子！（圖／Instagram＠ titakandbolur）

× ▲可愛的菠魯爾成為這家的一份子！（圖／Instagram＠ titakandbolur）

西明首先把兩隻貓分隔在不同房間，循序漸進熟悉彼此的味道，才不會因初次見面太緊張，而發生可怕的流血事件。但蒂塔克卻忍不住，立刻就衝去見菠魯爾，透過薄薄的紗窗，牠滿心歡喜地觀察著自己的小夥伴。但菠魯爾對這隻突如其來的大貓非常害怕，不停對蒂塔克發出警告的嘶嘶聲。





▲兩隻貓隔著一道紗窗開始第一次的交流。（圖／Instagram＠ titakandbolur）

× ▲兩隻貓隔著一道紗窗開始第一次的交流。（圖／Instagram＠ titakandbolur）

▲即便被小貓兇了，蒂塔克仍遠遠地觀察、守護牠。（圖／Instagram＠ titakandbolur）

× ▲即便被小貓兇了，蒂塔克仍遠遠地觀察、守護牠。（圖／Instagram＠ titakandbolur）

好在這些並沒有退卻蒂塔克，牠也沒有因此惱怒而兇回去，反而是保持距離，遠遠地看著小貓，眼睛一刻都不轉移，充滿了想上前親近的渴望。菠魯爾似乎也感受到牠的友善，有一天突然自己爬上蒂塔克的床，並開始在上面推推按摩，蒂塔克見狀趁勝追擊，走到小貓身旁替牠理毛，這一刻西明非常緊張，好在菠魯爾沒有反抗，乖順地接受了。

▲現在兩貓已經能融洽地相處了！（圖／Instagram＠ titakandbolur）

× ▲現在兩貓已經能融洽地相處了！（圖／Instagram＠ titakandbolur）

▲蒂塔克變成菠魯爾的最佳守護者，天天都關注著小貓。（圖／Instagram＠ titakandbolur）

× ▲蒂塔克變成菠魯爾的最佳守護者，天天都關注著小貓。（圖／Instagram＠ titakandbolur）

自從那天後，兩隻貓形影不離，蒂塔克就像一名溫柔又有活力的大姊姊一般，替小貓理毛、帶牠熟悉環境，當小貓想自己走走時，牠也會在後頭跟著，確保牠的安全。蒂塔克想要同伴的願望實現了，即便一開始小貓很害怕，牠仍用自己的溫柔融化小貓的心，祝福這對姊妹能永遠幸福的生活下去！

（編輯：李惠婷）