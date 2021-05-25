示警中國風暴遲早會來！紐外長：企業應分散出口降低風險

澳洲近年與中國關係惡化，鄰近的紐西蘭雖然未與中國有明顯齟齬，但也難置身事外。紐西蘭外交部長馬胡塔(Nanaia Mahuta)近日接受外媒採訪時警告，中紐關係未來不排除可能受到衝擊，為了降低可能風險，提醒企業應開始拓展其他出口對象，避免將雞蛋放在同一個籃子裡，以降低產品被抵制的損失。

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馬胡塔近日接受《衛報》訪問時，提到紐西蘭無法忽視澳洲與中國關係惡化的事實，必須為可能接近的風暴做準備，並於未來幾年強化與亞太區域的關係，致力維護區域的和平穩定。

馬胡塔聲稱，她要傳達給出口商的信號是，他們需要在這種情況下考慮多元化經營，擴大紐西蘭的區域關係，並在與中國發生可能衝突時得到緩衝。報導也提到，紐西蘭每年對中國的出口額達330億美元（約9200億元台幣），佔該國出口總額約28%。

報導形容，紐西蘭目前彷彿艱難地行走在一條繩索上，既要確保與中國穩固的貿易關係，同時還要保有空間，對侵犯人權或違反國際法的行為提出批評，而它亦是五眼聯盟中，對中國批評最不強烈的國家，提出的具體反制措施相對也不多；然而在過去的一年中，這種平衡變得越來越難以維持。

紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Arden)本月稍早也曾表示，與中國的歧異「越來越難化解」，面對歐美陣營對中國的圍堵，紐西蘭或將受到越來越多壓力。