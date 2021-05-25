台大醫師傳「落跑請長假」　吳明賢批：無情且傲慢

有10名工務室員工染疫，院方緊急啟動全院快篩，找出5名行政人員確診，醫護人員並未有人染疫。

台大醫院院長

吳明賢特別寫信給同仁，強調

強調新冠肺炎進入社區，「沒有人可以置身世外」，痛批部分住院醫師，「藉著疫情休長假，無情且傲慢。」

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吳明賢向住院醫師寫下

長文，他表示，

在新冠肺炎進入社區肆虐之際，沒有人可以置身事外，人有南北、職業、信仰之分，但病毒很公平，不分地域、工作、宗教觀念，只要疏忽就可能被感染。

吳明賢說，目前住院個案中並無醫護人員，均為工務室及行政同仁，且感染源均來自社區，醫師也是社區的一份子，且比一般人擁有更多的專業知識及技能，此時更應拿出行動與態度，保護自己，也讓家人、同仁及社會大眾一樣免於病毒的威脅。

吳明賢說，由於工務同仁染疫，導致台大醫院需要大量將載醫療量能，採取分流上班，3天完成

萬人篩檢，

感謝各科同仁挺身而出，肩負起照顧確診病患的責任，因為你們的同舟共濟，完成了不可能的任務，讓台大醫院暫時脫離困境。

隨後，吳明賢話鋒一轉，表示「所有的重大災難，都是一面照妖鏡！」，

大多數的住院醫師都不忘初衷的熱血行醫，但他聽聞有少數的別科住院醫師，「把自己當成局外人，甚至藉機放長假。

吳明賢痛批，這樣的行為「

無情且傲慢」，也讓師長痛心，

「醫道即人道」想要在醫學生涯走得遠，必須要培養團隊及體系意識，學習配合，人生不是線性的，「千萬不要以為一班車就能把你從現在的位置帶到你所期待的位置。」