台灣再度被拒於WHA門外 陳時中：友國力量大但票數不足
台灣爭取參與今年世界衛生大會（WHA）宣告失敗，「台灣參與WHA」不會被納入大會議程，為此，衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日無奈表示，「我們要知道，WHA不是只有公理正義而已，裡面還有選舉票數的問題」，但也感謝理念相近的國家盡力發聲，唯這些國家力量大但票數不足。
記者許家禎／台北報導
2021-05-25 15:02:19｜2021-05-25 15:47:09
第74屆「世界衛生大會」（WHA）線上會議於台北時間5月24日開議，我國未獲邀以觀察員身分出席，「台灣參與WHA」不會被納入大會議程，外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中，共同表達不滿，強調政府及全民持續積極爭取參與WHA的堅定決心，也向2021年國際社會對台灣參與WHA的強勁支持，表達誠摯謝意。
而今日指揮中心記者會上，陳時中再度回應，語氣有些無奈表示，WHA不是只有公理正義就行，裡頭還有選舉票數的問題，整體在票數裡面，分配不公容易有被操作的可能性，但這次，理念相近的國家也盡力幫我們發聲，只是這些國家力量大但票數不足。
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