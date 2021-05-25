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台灣再度被拒於WHA門外　陳時中：友國力量大但票數不足

▲世界衛生大會（WHA）將開幕，台灣尚未受邀。日本媒體報導，台灣持續透過友邦敦促世界衛生組織（WHO）秘書處同意台灣參與，展現不到最後關頭不放棄的態度。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生大會（WHA）將開幕，台灣尚未受邀。日本媒體報導，台灣持續透過友邦敦促世界衛生組織（WHO）秘書處同意台灣參與，展現不到最後關頭不放棄的態度。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

2021-05-25 15:02:19｜2021-05-25 15:47:09

台灣爭取參與今年世界衛生大會（WHA）宣告失敗，「台灣參與WHA」不會被納入大會議程，為此，衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日無奈表示，我們要知道，WHA不是只有公理正義而已，裡面還有選舉票數的問題」，但也感謝理念相近的國家盡力發聲，唯這些國家力量大但票數不足。

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第74屆「世界衛生大會」（WHA）線上會議於台北時間5月24日開議，我國未獲邀以觀察員身分出席，「台灣參與WHA」不會被納入大會議程，外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中，共同表達不滿，強調政府及全民持續積極爭取參與WHA的堅定決心，也向2021年國際社會對台灣參與WHA的強勁支持，表達誠摯謝意。

而今日指揮中心記者會上，陳時中再度回應，語氣有些無奈表示，WHA不是只有公理正義就行，裡頭還有選舉票數的問題，整體在票數裡面，分配不公容易有被操作的可能性，但這次，理念相近的國家也盡力幫我們發聲，只是這些國家力量大但票數不足。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診達4133例。（圖／NOWnews製表）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診達4133例。（圖／NOWnews製表）
 

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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