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影／鋼鐵陳時中哽咽　轟民眾防疫沒做好、替染疫警察抱屈

▲指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，針對許多人不戴口罩、八大行業偷偷營業，都需要警察來取締，指揮官陳時中哽咽替警察抱屈。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，針對許多人不戴口罩、八大行業偷偷營業，都需要警察來取締，指揮官陳時中哽咽替警察抱屈。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-25 15:22:39｜2021-05-25 17:24:39

中央流行疫情指揮中心，每日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，今（25）天下午又再度捎來壞消息，宣布國內新增281例本土確診個案，以及校正回歸261例個案。

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針對文山分局傳出有警員染疫，對此指揮官陳時中也在今天記者會結束前，數度哽咽，陳時中提到，剛剛記者一直在問，警察同仁相關的確診，讓他很有感覺。

陳時中提到，過去有問題就請警政協助，失聯也是警政，八大行業也是警政，最近這些不戴口罩的民眾也是警察在抓，警察因此風險非常高，陳強調：「連口罩都要警察抓，應該自己要做好，八大還要開、偷偷地開，這都是加重整個社會的一個負擔，警察同仁又染疫（哽咽），那些沒有做好事情的人應該要檢討」。

這也是指揮官陳時中，時隔一年多，自從去年2月4號武漢包機返台後，再度在記者會上激動哽咽。

指揮中心統計，截至目前國內累計388,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含340,438例排除)，其中5,456例確診，分別為1,118例境外移入，4,285例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另14例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中35例死亡。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診達4133例。（圖／NOWnews製表）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診達4133例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.79%27.21%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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