影／鋼鐵陳時中哽咽　轟民眾防疫沒做好、替染疫警察抱屈

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陳時中提到，過去有問題就請警政協助，失聯也是警政，八大行業也是警政，最近這些不戴口罩的民眾也是警察在抓，警察因此風險非常高，陳強調：「連口罩都要警察抓，應該自己要做好，八大還要開、偷偷地開，這都是加重整個社會的一個負擔，警察同仁又染疫（哽咽），那些沒有做好事情的人應該要檢討」。
這也是指揮官陳時中，時隔一年多，自從去年2月4號武漢包機返台後，再度在記者會上激動哽咽。
指揮中心統計，截至目前國內累計388,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含340,438例排除)，其中5,456例確診，分別為1,118例境外移入，4,285例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另14例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中35例死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。