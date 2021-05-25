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親綠寫手PTT反串被抓包！高虹安：自導自演真悲哀

▲親綠寫手PTT反串中共網軍被抓包，民眾黨立委高虹安表示，「白天推銷防毒軟體重要性，晚上卻寫程式當駭客放病毒」，根本就自導自演真悲哀。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲親綠寫手PTT反串中共網軍被抓包，民眾黨立委高虹安表示，「白天推銷防毒軟體重要性，晚上卻寫程式當駭客放病毒」，根本就自導自演真悲哀。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-25 12:56:29｜2021-05-25 12:57:35

民進黨立委王定宇日前才批評有心人士透過網路大打「認知戰」，但昨日深夜就有網友抓包親綠寫手林瑋豐不斷在PTT上發表「親共」留言，而林的的妻子正是民進黨網路社群中心副主任楊敏。台灣民眾黨立委高虹安今(25)日批評，民進黨大打認知作戰，根本就是自導自演，讓人感到悲哀。

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高虹安表示，最近政府單位不停地利用記者會或網路意見領袖，提醒疫情升溫、人心惶惶時，民眾不要輕易相信網路上的「認知作戰」，民進黨立委王定宇還特別引用2019年通過的「國安法」，指稱若有工具型帳號或寫手，在網路帶風向挑起不信任台灣政府，這種中共派來的帳號，最重可處7年以上有期徒刑，甚至併科罰金一億元等。

高虹安指出，昨天歷經網友起底林瑋豐背景有民進黨高層親友後，大家才恍然大悟政府所謂「認知作戰」，竟有部分是來自於民進黨高層親友的帶風向的留言或發文，不禁讓人覺得這是「白天推銷防毒軟體重要性，晚上卻寫程式當駭客放病毒」，根本就是自導自演，讓人感到非常悲哀。

高虹安表示，政府「認知作戰」搞到最後，敵我雙方竟都是島內同胞。他表示，雖然林瑋豐已經道歉，稱這只是「反串」，不是故意的行為，但林這種撕裂台灣同胞的行徑已是非常明顯事實，包括要打倒指揮中心等語，都符合王定宇所稱，於疫情期間撕裂台灣同胞的定義，她支持有關當局應儘速調查、法辦。

前北市觀傳局長、立委邱臣遠辦公室主任陳思宇表示，這次指揮中心是不是該聽王定宇立委的話？面對這樣拉仇恨甚至惡意操作的網路討論，已經是中國認知戰動到防疫重要資訊平台，影響到民眾面對防疫資訊的可信度。不只假訊息要辦，更要受到國安法的制裁，不要讓綠色認知戰變成破壞台灣防疫團結的真兇。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.52%42.48%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.02%26.98%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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