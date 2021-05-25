林瑋豐反串認知戰　刑事局、調查局偵查中

民進黨立委王定宇24日爆料，指中國大陸在PTT展開「認知作戰」，但當日晚間遭網友查出，進行一系列操作的，竟是親綠寫手林瑋豐，且林的妻子則是任職於民進黨網路社群中心的副主任楊敏。事後，包括台北市議員徐巧芯、核四公投領銜人黃士修等人，都向調查局檢舉，調查局及刑事局均證實已開始進行調查。
記者張志康/綜合報導
2021-05-25 12:13:46
在今（25）日上午舉行的防疫會議後記者會中，中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥也表示，此案已交刑事警察局偵辦。
林瑋豐昨日在臉書發文指出，PTT有人造謠攻擊政府，王定宇也引述其文章，指中國大陸在PTT展開「認知作戰」。但PTT網友查出，帳號「bj26bj」在八卦版，長期、大量在每一篇文章下留言批評陳時中 、攻擊台灣防疫；進而發現「bj26bj」就是林瑋豐本人的帳號。
林瑋豐雖於昨日晚間發出道歉聲明，並極力撇清其行為與妻子的關聯，但事態已經一發不可收拾，包括台北市議員徐巧芯、核四公投領銜人黃士修等人，均表示已向調查局檢舉。
調查局今日上午證實，已接獲70餘人檢舉，將提交高檢署「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」，朝疫情假訊息方向嚴辦。刑事警察局也證實，有關昨天PTT八卦版有網友洗版鼓吹大家移除疾管家一案，目前正積極蒐證相關網路資訊及事證，並依相關程序進行調查。