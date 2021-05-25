中國積極推動 上海醫衛發展基金會：願捐新冠疫苗給台胞
台灣新冠本土疫情爆發，民眾開始體會到生活各層面都因此受到影響，政府除了繼續積極採購疫苗，有關引進中國製疫苗的議題也在不斷延燒。繼中國國台辦之後，上海市醫藥衛生發展基金會也表達願意向台灣捐贈疫苗。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-25 12:34:16
根據中媒《澎湃新聞》報導，上海市醫藥衛生發展基金會秘書長施強華表示，兩岸同胞是一家人，滬台兩地同胞在長期交流合作中結下了深厚友誼，因此上海各界十分關心台灣，尤其是台北市的疫情，期盼台灣同胞能早日度過難關。
為了表達協助的誠意，施強華聲稱，基金會願意向廣大台灣同胞捐贈一批疫苗，幫助緩解燃眉之急，希望台灣有關方面，能從「人道主義」和「同胞之情」出發，為疫苗盡快輸台提供便利，去除障礙。
中國國台辦發言人朱鳳蓮，24日於記者會上再度回應有關協助台灣的議題時，曾重申願意迅速安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用；另外還加碼提出，願意安排疫情專家赴台，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗，並提供防疫諮詢。
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