SBL／台啤抱回3大獎　周俊三連莊年度教練、新人王盧峻翔

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憑藉卓越的得分能力和隊友充滿默契的配合，台啤米勒不僅繳出全面數據，幫助球隊穩坐例行賽龍頭寶座，亦曾多次獲選單週及單月最佳球員，最終更在眾多優秀競爭者中脫穎而出，成為本季的年度洋將。米勒表示，感謝隊友們的幫助以及球隊的信任，最後將這份榮耀歸於上帝。
台啤教練周俊三帶領台啤在本季拿下31勝9敗的優異表現，打破聯盟紀錄、創下開季最⻑20連勝的紀錄，連續兩年奪得年度教練頭銜。周俊三先是感謝媒體的票選及抬愛，並歸功於團隊，他說：「感謝球團的信任與團隊成員的合作，更感謝大家的支持，讓球隊能在本季締造許多連勝紀錄，並完成例行賽排名第一與總冠軍的殊榮。」
本季全勤出賽且每場比賽都從板凳出發的李啟瑋，總能在戰況膠著時，給予球隊適時火力支援，發揮精準投射能力，展現自身價值，幫助球隊收下勝利，蟬聯年度第六人實至名歸。李啟瑋除了感謝教練、隊友們的幫助及球迷的支持，也談到：「能夠連續兩年拿到獎項真的很開心，期許自己明年可以有更大的進步，能將自己不擅⻑的部分，再加強變成自己的武器。」
盧峻翔新人年即打出相當亮眼的成績，不僅快速適應強度且融入璞園體系，扮演球隊的重要角色，更繳出場均13.5分、3.8籃板、2.8助攻、1.4抄截，獲選為年度新人王，盧峻翔表示：「新人王一直是今年球季的目標，賽季期間也給自己許多的壓力，很開心最終可以完成目標，新人年有這麼多上場時間，也讓我累積許多經驗，未來會繼續努力。」盧峻翔也不忘感謝璞園李忠恕董事⻑、陳信安球隊總經理、顏行書總教練、全體隊友和球迷的支持及鼓勵。
【第十八屆SBL超級籃球聯賽第一階段年度票選獎項獲獎名單】
年度洋將：台灣啤酒米勒
年度教練：台灣啤酒周俊三
年度第六人：台灣啤酒李啟瑋
年度新人王：桃園璞園盧峻翔
（年度獎項獲獎球員本季出賽場次須達24場以上）