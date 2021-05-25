減緩疫情衝擊　高市府推齊心挺你紓困方案

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高市財政局表示，出租商業使用且已營運中設定地上權案件，今年5月至12月租金減收60%；建物標租案件自整建裝修完成後，年底前租金減收60%；營業用承租戶5月到12月租金主動減收30%；另外，一般市有非公用土地，原「租金」及「使用補償金」繳納期限也延長1個月。
地方稅部分，娛樂稅自5月15日至6月8日主動辦理停徵；個人戶若有無法如期繳納房屋稅，也可申請展延繳納期限或延、分期繳稅。
經發局長廖泰翔指出，市府去年5月起減半公有市場使用費，同時針對轄管的岡山本洲、和發產業園區提供管維費減半、污水處理費及租金緩繳1年。委外的OT、ROT市場、場館以及新創基地也提供租金或使用費減免、延長營運和繳納權利金期限等。
此外，高雄銀行更配合財政局推出「齊心防疫2.0」貸款，貸款金額最高新台幣100萬元，利率1.68%，貸款期間5年，申辦期間至110年12月31日為止；「高雄市政府中小企業商業貸款及策略性貸款」機動利率調降為1.94%，同時依類別提高貸款額度，凡符合5G、AI、AIOT、資通訊、智慧電子產業，或進駐創業基地及獲SBIR補助業者，最高貸款額度達1000萬元。
「勞工失業生活及其子女就學補助」則為就業保險被保險人如因疫情致非自願離職，即可領取「失業給付」，按平均月投保薪資60%發給，若申請人有扶養親屬者加發最多20%。給付期間為6個月，如退保時已屆45歲或身心障礙者，最長可領9個月。
就學補助部分將從9月份受理申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）4,000元、私立高中職（含五專前3年）6,000元、公立大專院校（含五專後2年）1萬3,600元、私立大專院校（含五專後2年）2萬4,000元。另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，再加給20%。