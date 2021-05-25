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快訊／應戰本土疫情　教育部：全台停課延長至6／14

▲因為國內本土疫情升溫，各大學校紛紛啟動遠距教學。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
▲因為國內本土疫情升溫，各大學校紛紛啟動遠距教學。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）

文/劉雅文

2021-05-25 14:06:40｜2021-05-25 14:16:18

國內本土疫情嚴峻，為了確保防堵疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（25）天召開臨時記者會，由教育部宣布全國停課政策將延長到6月14日。

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教育部表示，因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，為降低群聚感染之風險，維護學校師生健康及學習權益，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至110年6月14日(一)止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。教育部提供之相關支援與配套如下：

針對家長服務，教育表示，將延長停止到校期間，若家中有12歲以下學童及身心障礙子女需照顧者，家長可請「防疫照顧假」；高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍會安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐；居家線上學習期間，也將持續強化弱勢學生關懷機制，讓用餐協助不中斷。

此外也擴充線上教學資源：教育部會持續擴充線上教學與學習輔助資源，包含於教育部因材網YouTube頻道擴充各類課程之單元學習資源，國家教育研究院與台達電子文教基金會合作開發「DeltaMOOCx台達磨課師」YouTube頻道，提供高中數學、物理、化學、生物、地球科學等五學科學習資源，以及技術型高中數學和電機與電子群科的核心科目學習資源。

另外針對高中以下學校畢業生之畢業考、期末考與補考：國小六年級、國中九年級及高中三年級學生之畢業考、期末考與補考，各校可採多元方式進行評量。教育也提到，畢業典禮停止辦理：為持續落實防疫工作，請各級學校及公私立幼兒園畢業典禮配合停辦，如需辦理，採線上轉播方式辦理，避免不必要之移動、活動或集會。

▲全國各級學校公私立幼兒園停止到校上課延至6月14日。（圖／指揮中心提供）
▲全國各級學校公私立幼兒園停止到校上課延至6月14日。（圖／指揮中心提供）
▲全國各級學校公私立幼兒園停止到校上課延至6月14日。（圖／指揮中心提供）
▲全國各級學校公私立幼兒園停止到校上課延至6月14日。（圖／指揮中心提供）
▲全國三級警戒延至6月14日。（圖／指揮中心提供）
▲全國三級警戒延至6月14日。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，應該開放
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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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