NBA／里拉德42分無用 約基奇對尬38分率金塊扳回一城
首戰以14分之差大勝的波特蘭拓荒者，在G2遭遇丹佛金塊強力反擊，年度MVP候選人Nikola Jokic(約基奇)轟下38分8籃板，儘管拓荒者明星後衛Damian Lillard(里拉德)獨拿42分10助攻仍難以隻手撐天，終場金塊以128:109獲勝，系列賽1比1戰平。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-25 13:14:19
金塊在首戰失利後，今天總算展現出西區第3種子的實力，首節建立31:25領先，次節，拓荒者靠著Lillard單節命中6顆三分球緊追不捨，也迫使金塊緊急喊出暫停，回來後打出8:0攻勢穩住領先，上半場打完金塊73:61領先。
易籃後，金塊攻勢再起，第三節尾聲拉開20分以上差距，終場無意外以19分之差獲勝，系列賽扳回一城。
金塊6人得分上雙，團隊命中率達52.9%，Jokic轟下38分8籃板5助攻，Michael Porter Jr.挹注次高的18分4籃板，當家後衛Jamal Murray持續因傷缺席。
相較拓荒者全隊僅3人得分破雙位數，得分集中在Lillard一人身上，獨拿42分10助攻4籃板，後場搭檔CJ McCollum貢獻21分，前役表現出色的「甜瓜」Carmelo Anthony只拿5分已是板凳軍團最高分，替補席未能發揮是落敗主因。