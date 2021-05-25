停課不停學　盧秀燕建議授課時數是否放寬

國內疫情警戒三級，台中市政府今（25）日市政會議改為全面線上召開，市府各局處長都在辦公室內透過視訊參與會議，市長盧秀燕表示，自她上任後市政會議就採線上直播，讓市民了解市政內容，因應疫情變化，首度調整市政會議，讓與會首長在辦公室視訊進行，儘管疫情嚴峻，讓市民生活、工作型態轉型，但「危機就是轉機」，市府會與市民站在一起，日前市府已推出「紓困十方」，協助渡過疫情難關。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-25 13:37:18
盧秀燕也說，因應COVID-19疫情，中央祭出許多防疫作為，大家一起攜手共度難關；中央宣布全國警戒三級到5月28日，中央近期正在評估是否延長，叮嚀市府各機關防疫不鬆懈。因疫情嚴峻，「有可能三級再延長」，但相信中央會宣布延長，「可能今天、明天就發佈」。
中市府教育局統計，因為去年已經超前佈署，線上教學比例達百分99.7，盧秀燕說，接獲不少家長老師反映，連續使用電腦視力疲勞，以國中為例，一堂課45分鐘，一天下來，緊盯螢幕教學及批改作業，傷害視力，指示研究這段時間授課時數認定是否放寬。
教育局長楊振昇針對「停課不停學」專案報告表示，因為市長去年指示超前佈署，盤點設備設施，注意頻寬是否充足，避免塞車，並進行同步演練，去年經歷三次全市大規模壓力測試，參與總人數十六萬兩千七百人，學生參與比例達百分之六十六，老師參與率百分之七十，得到教育部高度肯定。
另外，盧秀燕指出，在疫情期間，感謝企業和各行各業發會愛心，協助捐贈疫苗，包括金手獎得主廠商捐贈1萬5,000劑快篩劑，拓凱實業捐贈3萬劑，以及台北公司透過媒體管道捐贈30台小型移動冷氣，已經調撥給快篩站的醫護人員使用，感謝民間企業給予協助，全民同心協力防疫，一起戰勝疫情。