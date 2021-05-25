三級警戒恐延長　謝國樑向基隆市府提出「預支」建議

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謝國樑認為，在中央尚未針對此次疫情提出具體紓困辦法前，建議市府跳脫既有的紓困思維，以「預支商品勞務」的概念，提供5到10億的預支金讓業者申請以解燃眉之急，待疫情過後，業者再以其勞務或商品為對價返還給市府，市府進而運用該勞務、商品，針對弱勢家庭、團體及學校進行關懷補助，這與既有的無對價紓困概念不同，而是有相當對價的「預支」概念，因此對市府財政不會造成額外負擔。
謝國樑解釋，以市府編列10億經費作為預支金，申請金額上限為10萬元，則可幫助基隆1萬個業者度過這次疫情難關，便當業者申請10萬元預支金，當疫情解除後，便當店以10萬元的便當（勞務、商品）返還給市政府，市府可將這些便當發送給弱勢家庭、團體，如此並未增加市府財政支出，同時減緩業者壓力，還可照顧弱勢族群，形成三贏的善性循環。
最後，謝國樑進一步表示，他提出的「預支金」概念，與行政院6,300億的紓困計畫不衝突，而是魚幫水、水幫魚相輔相成，本質上是向業者預支他們的商品、勞務，是有相當對價的關係，也讓民眾多了一項選擇。
謝國樑也說，若市府能體察民意、廣纳建言，现階段只要是能夠幇助受影響的業者抒解燃眉之急，相信全基隆市民及民意機關都會不分彼此丶不分黨派全力支持。