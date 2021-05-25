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延長停課衝擊家庭經濟　教育部僅呼籲「雇主多支持」

▲因為國內本土疫情升溫，各學校紛紛啟動遠距教學。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
▲因為國內本土疫情升溫，各學校紛紛啟動遠距教學。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-25 14:50:49｜2021-05-25 14:53:28

中央流行疫情指揮中心今（25）宣布，全國三級警戒延至6月14日，同時全國各級學校也延長停課至6月14日。對於延長停課恐讓家庭經濟停滯，教育部長潘文忠今呼籲，雇主應多支持有家庭的員工，可實施彈性在家上班讓員工能在家照顧子女。

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潘文忠表示，針對有照顧子女需求的上班族，先前教育部與勞動部有發布防疫照顧假的措施；同時，也請雇主多支持有子女或家庭的員工，希望能夠透過居家辦公等較彈性的工作模式，讓員工兼顧工作與兒女。

至於除了呼籲之外，中央對於勞工會有那些實質的幫助？指揮中心指揮官陳時中表示，疫情對整體社會的壓力，大家都有感受到，不管是個人與企業的責任，都非常重要，這時候政府也會盡量來協助，對於相關的紓困，都會有一套辦法，會由行政院統一來公布。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.52%42.48%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.02%26.98%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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