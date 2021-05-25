延長停課衝擊家庭經濟　教育部僅呼籲「雇主多支持」

中央流行疫情指揮中心今（25）宣布，全國三級警戒延至6月14日，同時全國各級學校也延長停課至6月14日。對於延長停課恐讓家庭經濟停滯，教育部長潘文忠今呼籲，雇主應多支持有家庭的員工，可實施彈性在家上班讓員工能在家照顧子女。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-25 14:50:49｜2021-05-25 14:53:28
潘文忠表示，針對有照顧子女需求的上班族，先前教育部與勞動部有發布防疫照顧假的措施；同時，也請雇主多支持有子女或家庭的員工，希望能夠透過居家辦公等較彈性的工作模式，讓員工兼顧工作與兒女。
至於除了呼籲之外，中央對於勞工會有那些實質的幫助？指揮中心指揮官陳時中表示，疫情對整體社會的壓力，大家都有感受到，不管是個人與企業的責任，都非常重要，這時候政府也會盡量來協助，對於相關的紓困，都會有一套辦法，會由行政院統一來公布。
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