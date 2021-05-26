疫苗混打仍有防護力？指揮中心：副作用稍大但基本安全
隨著本土疫情逐漸嚴峻，國內施打疫苗的需求逐漸升高。針對近期有新冠疫苗混打不同廠牌的疑慮，中央流行指揮中心今（26）回應，目前廠牌混打是否會影響防護力，可能還需要更多臨床試驗，但目前歐美研究是會有稍大的副作用，但安全性是沒問題。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-26 14:40:22｜2021-05-26 14:43:09
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前混打是僅限部分醫療人員與防疫人士，他們可能是施打第一劑後，出現接種後過敏反應，所以經過專家討論，與其不施打第二季的AZ 疫苗，那不如先打其他廠牌的疫苗，但這不是全面混打，只是讓疫苗施打能夠完成；至於混打的防護力方面，目前還有待歐美臨床試驗，很難去論定。
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，針對疫苗混打，國外有相關臨床試驗，確實副作用可能會稍大，但安全性還是沒問題。
指揮中心指揮官陳時中強調，並沒有要全面開放疫苗混打，只是有部分人員不適合的第一劑，可以去施打第二劑其他廠牌的疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。