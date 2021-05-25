  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

不贊成全國延長三級警戒！沈富雄：萬華疫情已下去了

▲指揮中心今（25）日宣布全國三級警戒延至6月14日。對此，前立委沈富雄認為不需要，「無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要」。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（25）日宣布全國三級警戒延至6月14日。對此，前立委沈富雄認為不需要，「無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要」。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-25 14:58:26

國內COVID-19本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，全國三級警戒延長到6／14，此外全國停課政策也同步延長。指揮官陳時中強調，近日病例數字沒有下降的趨勢，為了防堵病毒擴散，必須延長三級警戒。對此，前立委沈富雄卻認為，「萬華、板橋雙子城的疫情已經下去了」，直言自己不贊成延長三級警戒，「斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲5月1日至5月25日新冠肺炎本土確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）
▲5月1日至5月25日新冠肺炎本土確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）
沈富雄今日在臉書以「民粹指導官僚，官僚在意聲量」為題發文，認為病毒在萬華阿公店爆開後，「傳播走勢頗不經典」，雖然初始在萬華熱窩，數百汽油桶一支番仔火引爆，但之後卻傳播鍊「無以為繼，紛紛斷鍊」，新確診案例的走勢即將從三位數下墜。

沈富雄指出，「儘管目前台中市、高雄市、台南市、基隆市的確診案例數都寥寥可數，但他們對延長三級警戒，禁止室內用餐、關閉夜市…等等都搶著表態開第一槍，他們比的是快、猛、狠，準不準則無所謂了。因為當下民氣是贊成封城，隨人顧生命是最要緊，台灣人的價值觀：怕死＞愛錢＞反併吞＞愛面子，發揮得淋漓盡致。」

沈富雄樂觀認為，「萬華、板橋雙子城的疫情已經下去了，其他各地比較成形的群聚感染是彰化和中和，彰化比較像獅子王案，不值為慮，比較棘手的是中和，它是板橋的延伸，但在侯友宜的鐵腕下不會失控。」

沈富雄最後更直言自己「不贊成延長三級警戒，起碼竹、苗以南不需要，無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要。」（編輯：倪浩軒）

▲沈富雄發文全文。（圖／翻攝自沈富雄臉書）
▲沈富雄發文全文。（圖／翻攝自沈富雄臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.79%27.21%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

繼續作答
即時
推薦閱讀