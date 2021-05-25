不贊成全國延長三級警戒！沈富雄：萬華疫情已下去了

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沈富雄今日在臉書以「民粹指導官僚，官僚在意聲量」為題發文，認為病毒在萬華阿公店爆開後，「傳播走勢頗不經典」，雖然初始在萬華熱窩，數百汽油桶一支番仔火引爆，但之後卻傳播鍊「無以為繼，紛紛斷鍊」，新確診案例的走勢即將從三位數下墜。
沈富雄指出，「儘管目前台中市、高雄市、台南市、基隆市的確診案例數都寥寥可數，但他們對延長三級警戒，禁止室內用餐、關閉夜市…等等都搶著表態開第一槍，他們比的是快、猛、狠，準不準則無所謂了。因為當下民氣是贊成封城，隨人顧生命是最要緊，台灣人的價值觀：怕死＞愛錢＞反併吞＞愛面子，發揮得淋漓盡致。」
沈富雄樂觀認為，「萬華、板橋雙子城的疫情已經下去了，其他各地比較成形的群聚感染是彰化和中和，彰化比較像獅子王案，不值為慮，比較棘手的是中和，它是板橋的延伸，但在侯友宜的鐵腕下不會失控。」
沈富雄最後更直言自己「不贊成延長三級警戒，起碼竹、苗以南不需要，無端斷喪許多人的經濟命脈實在沒有必要。」（編輯：倪浩軒）
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