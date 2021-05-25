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啦啦隊女神居家防疫　10秒運動片「火辣曲線全洩」

▲Cyndi居家防疫，跳舞影片洩火辣身材。（圖／翻攝Cyndi IG）
▲Cyndi居家防疫，跳舞影片洩火辣身材。（圖／翻攝Cyndi IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-25 14:34:11｜2021-05-25 14:35:40

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全台持續維持第三級警戒，居家防疫成為全民運動，然而成天不出門，不少人站上體重機之後數字飆升，素有「職籃女神」之稱的福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa sexy成員Cyndi，便分享在家燃脂的舞蹈教學影片，影片中Cyndi僅穿小可愛、牛仔短褲，火辣舞姿讓粉絲大飽眼福。

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▲Cyndi是福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa
▲▼Cyndi是福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa sexy成員，舞技高超、舉手投足超會放電。（圖／翻攝Cyndi IG）
▲Cyndi是福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa
擁有E級豐滿美胸、腰圍23吋、身高166公分的Cyndi，身材曲線宛如真人版「娜美」，居家防疫期間她不忘運動燃脂，拍攝10秒影片教學甜美「貓咪舞」，只見Cyndi穿著細肩帶低胸背心、牛仔短褲，露出豐滿美胸和纖細小蠻腰，隨著音樂節拍，Cyndi手部交叉、摀嘴、抱頭，翹臀左右搖擺舞動，最後對鏡頭模仿貓咪放電，舞步簡單洗腦又好記。

▲Cyndi教學燃脂貓咪舞。（圖／翻攝Cyndi
▲▼Cyndi教學燃脂貓咪舞。（圖／翻攝Cyndi IG）
▲Cyndi教學燃脂貓咪舞。（圖／翻攝Cyndi
Cyndi提醒大家：「在家防疫還是要動起來吧，不會跳舞沒關係，我教你。沒事在家不出門，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，酒精噴噴噴。」換上清涼消暑居家服的她，更讓人眼睛大吃冰淇淋，網友紛紛留言「女神」、「跳起來」、「跳舞囉」、「喵喵的尾巴入鏡甩甩好萌」。

▲Cyndi教學燃脂貓咪舞。（圖／翻攝Cyndi
▲▼Cyndi居家僅穿小可愛，魔鬼曲線全洩。（圖／翻攝Cyndi IG）
▲Cyndi教學燃脂貓咪舞。（圖／翻攝Cyndi
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
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2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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