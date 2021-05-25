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巷仔內／打認知作戰被反殺　民進黨面臨信任危機

▲林瑋豐被抓包在PTT反串，發聲明道歉。（圖／翻攝自林瑋豐臉書）
▲林瑋豐被抓包在PTT反串，發聲明道歉。（圖／翻攝自林瑋豐臉書）

記者劉育辰／特稿

2021-05-25 15:14:08

民進黨立委王定宇日前才高喊「有人在PTT進行認知作戰」，昨（24）日深夜就被鄉民挖出親綠寫手林瑋豐一連串「反政府」言論，雖然林瑋豐稱「只是反串」，與在民進黨任職網路社群中心副主任的妻子楊敏無關，但仍止不住「自導自演」的質疑，更引來一連串政治風暴。

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事件開端，源自於王定宇表示近期有境外勢力透過山寨疾管家、假的媒體網頁，或是透過PTT發布許多不利於台灣防疫的假消息，像是每天有數萬人確診、政府趁半夜燒毀大量確診死亡個案屍體等，認為這是「有系統性的認知作戰」。

然而，昨天深夜就有網友挖出林瑋豐在PTT上一連串反政府的言論，由於時間點與王定宇發動反認知作戰的時間點過於接近，加上林瑋豐與高雄市長陳其邁關係甚好、妻子更在民進黨網路社群中心擔任副主任，讓人很難不去揣測這一切是不是有心為之；古人都說瓜田不納履、李下不正冠，就算真如同林瑋豐所說的「只是反串」，但他和王定宇仍舊難逃被大眾貼上「自導自演」的標籤。

雖然透過山寨疾管家、山寨媒體網頁散播假訊息是確有其事，林瑋豐在這個時間點被爆料也難免讓人覺得事有蹊蹺，無論後續調查結果無何，有一件事卻是真真切切的，那就是民進黨將面臨年輕族群的信任危機。

民進黨黨政人士分析，這次之所以會點名PTT協助認知作戰，本質上應該是認為這種匿名性的社群平台太容易被操控，若無法經營，那「乾脆把它毀掉」；民進黨2019年換了一批人負責網路媒體操作後，在輿論掌控上可以說是混得風生水起，不過這次恐怕是一起太過自信導致的政治人禍。

民進黨黨政人士也憂心，這次事件將重創民進黨，從1450到反串，無論有心無心都坐實了民進黨試圖將手伸進網路社群進行操控的「社會想像」，更可能會因此喪失年輕人對民進黨的信任。

其實，林瑋豐並不算是什麼檯面上的人物，作為獨立媒體人、眼球中央電視台寫手、前記者、前立法院法案助理、PTT資深反串鄉民、黨務幹部的配偶，這些身份單獨來看都沒什麼問題，問題出在當這些身份在同一個人身上時，一切都會變得複雜。

但林瑋豐顯然無法否認自己是「靠政治吃飯」的人，在他身份與民進黨如此密切的情況下，若單純只是因為「有趣」而發那些反串推文，恐怕於公、於私都不妥當，在這場政治人禍中更是難辭其咎；加上王定宇想用認知作戰直搗PTT，兩者相加、弄巧成拙，被反殺也是剛好而已。

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