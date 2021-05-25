永慶「先誠實再成交」深入人心　獲2021永恆金句肯定

《動腦雜誌》今年5月份發表2021年「廣告流行語金句獎」的評選結果！已經連續2年獲頒「廣告流行語金句獎」的永慶房屋「先誠實再成交」，不負眾望今年再次擁有永恆金句候選資格，經評審判定後，晉升成為「永恆金句」得獎者。





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「台灣房仲第一品牌」永慶房屋2017年推出主打「先誠實再成交」的品牌廣告，用黑色幽默帶出消費者最忌諱的「凶宅」、「墳墓」議題，把經營理念包裝其中，收到各界正面迴響和客戶肯定。2019年4月推出續集「堅持篇」，鎖定民眾買中古屋常遇到的問題：漏水、鋼筋外露、實價登錄是否完整揭露等議題，持續宣示該集團董事長孫慶餘的創業理念：「不買房子、不賣房子，提供客戶實實在在的資訊與服務」。





之後更接續推出「永慶實價登錄3.0」和「永慶兩大保證」電視廣告，持續宣示「先誠實再成交」的品牌核心理念，轉化成一個個領先產業的創新服務，用在保障消費者權益上。





「實價登錄3.0」率先提供透明成交價

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，身為領導品牌，應該帶頭倡議對的價值觀，我們堅信贏得客戶信賴比一次成交更重要。因此，向來與消費者站在一起的永慶房屋，在2019年8月率先推出「實價登錄3.0－主動提供揭露至門牌的成交行情」，領先政府和其他業者，並發表『真實門牌篇』電視廣告，主張：看得到門牌才是「真」實價登錄！





而集團其他房仲品牌－永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產，也在2020年6月份全面落實提供。消費者可以到全台門市免費索取，也可以透過永慶快搜APP、永慶房仲網即時查詢！也促成政府版「實價登錄2.0」於去年底快速立法，今年7月上路實施。





▲永慶秉持「先誠實再成交」核心理念，持續推出「實價登錄3.0」和「兩大保證」服務，持續帶頭保障消費者權益。（圖／資料照片）

堅持做房仲業的良心 「兩大保證」贏得信賴

另一方面，延續「實價登錄3.0」提供透明成交價的精神，永慶房屋在去年8月份大動作喊出：「不只誠實、更敢保證！」加碼推出「兩大誠實房價保證」服務，並透過廣告大力放送，宣示保證完整揭露成交行情至門牌，假使未能落實造成客戶損失將作出補貼。





有鑑於幾十年過去，房仲業看似早已步上軌道，實際上還是有不肖業者為了利益抹滅良心，玩弄實價登錄資訊，甚至勾結投機客「低買高賣」坑殺買賣雙方；早年的「牽猴仔」換上西裝，卻依然黑心。因此，「兩大誠實房價保證」讓消費者免於因資訊不完整被坑殺的風險。永慶房屋認為替消費者打造一個公平交易的環境，是身為房仲第一品牌的責任。



