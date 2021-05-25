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親綠寫手反串發文被抓包　陳宗彥：違法就請負起法律責任

▲針對鄉民抓到親綠寫手在PTT反串發文鼓吹「移除疾管家」，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥強調所有人只要有違反法律這部分，一定請他要負起應該負起的法律責任。（圖／指揮中心提供）
▲針對鄉民抓到親綠寫手在PTT反串發文鼓吹「移除疾管家」，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥強調所有人只要有違反法律這部分，一定請他要負起應該負起的法律責任。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-25 15:35:55

針對網傳中國利用PTT鼓吹「移除疾管家」的假訊息，結果有鄉民爆料，該假訊息疑似是前風傳媒記者、YouTube眼球中央電視台寫手的林瑋豐在PTT反串發文、留言，更被挖出林的太太，就是民進黨網路社群中心副主任楊敏，而林瑋豐也坦言自己覺得有趣才反串，網路的一切發言與配偶無關。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（25）日下午在記者會再度強調：「所有人只要有違反法律這部分，我們一定請他要負起應該負起的法律責任。」

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陳宗彥表示，在疾管家、PTT上面，不管任何的網友或者所有國人，指揮中心都不斷呼籲對於假息息或有錯誤訊息我們都應該要多疑、多查及不亂傳。他也重申，「所有人只要有違反法律的這部分，我們一定請他要負起應該負起的法律責任。」

其實，今日上午全國防疫會議會後記者會上，陳宗彥也被問到林瑋豐散播假訊息、立委王定宇也轉發假訊息是否會重罰他們？陳宗彥當時就說，有關PTT上鼓吹「移除疾管家」的假訊息這部分，已交由刑事警察局調查，任何人防疫不能置身於外，假消息防堵大家要肩負責任，任何人有違反法律，就要負起法律責任，這是必然的。

對於有人鼓吹刪除疾管家，並指向PTT，PTT是否已成為對岸認知作戰的空間？認知作戰與言論自由之間尺度如何衡量？是否壓縮公共討論空間？陳宗彥強調，指揮中心所提是明確的假訊息，無關言論自由或公共討論議題。他也再次呼籲所有人在這段時間看到假訊息，應先阻斷掉、停一下，不要急著轉發，應查證後再做後續動作。不會讓假訊息影響干擾社會。

他還說，即便是PTT，指揮中心都有請刑事警察局偵九隊，針對不同資訊進來持續關注，而這段時間看起來，很多透過境外IP及網站跳板進入台灣社會來，這是指揮中心最近觀察到的現象。

至於在網路反串發文是否構成假訊息？如果往後出現類似狀況當事人都解釋是反串發文，是否就不構成犯罪？若立委轉發是否也相同處理？陳宗彥重申，這案已經有交查，而且任何人如果涉及法律責任，他就該負起應負的法律責任。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.79%27.21%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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