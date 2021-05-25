親綠寫手反串發文被抓包　陳宗彥：違法就請負起法律責任

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其實，今日上午全國防疫會議會後記者會上，陳宗彥也被問到林瑋豐散播假訊息、立委王定宇也轉發假訊息是否會重罰他們？陳宗彥當時就說，有關PTT上鼓吹「移除疾管家」的假訊息這部分，已交由刑事警察局調查，任何人防疫不能置身於外，假消息防堵大家要肩負責任，任何人有違反法律，就要負起法律責任，這是必然的。
對於有人鼓吹刪除疾管家，並指向PTT，PTT是否已成為對岸認知作戰的空間？認知作戰與言論自由之間尺度如何衡量？是否壓縮公共討論空間？陳宗彥強調，指揮中心所提是明確的假訊息，無關言論自由或公共討論議題。他也再次呼籲所有人在這段時間看到假訊息，應先阻斷掉、停一下，不要急著轉發，應查證後再做後續動作。不會讓假訊息影響干擾社會。
他還說，即便是PTT，指揮中心都有請刑事警察局偵九隊，針對不同資訊進來持續關注，而這段時間看起來，很多透過境外IP及網站跳板進入台灣社會來，這是指揮中心最近觀察到的現象。
至於在網路反串發文是否構成假訊息？如果往後出現類似狀況當事人都解釋是反串發文，是否就不構成犯罪？若立委轉發是否也相同處理？陳宗彥重申，這案已經有交查，而且任何人如果涉及法律責任，他就該負起應負的法律責任。
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