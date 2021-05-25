衛福部再添1人染疫　陳時中證實：有2人陽性確診

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（25）日又再宣布，全台再添281例確診，另再增校正回歸的261例與2例境外移入，總共544例。指揮官陳時中證實，衛福部食藥署又再增1名員工染疫，目前累計2名人員確診。
記者林莞茜/綜合報導
2021-05-25 15:32:29｜2021-05-25 17:10:52
食藥署表示，新增染疫的1員工在21日自行至醫院看診並經醫師轉介急診篩檢站篩檢，24日洽醫院表示疑似陽性，故即刻通報本署，25日上午獲知確診，現已入院治療。該名同仁業務性質並無直接接觸洽公民眾，也沒有萬華地區的活動史，因父母(5/13)及其(5/18)施打疫苗後，有咳嗽、喉嚨痛、腹瀉等不適症狀，原以為疫苗之副作用，惟其症狀逾48小時，故自行至醫院就診，經醫師轉介篩檢。食藥署稱該員上周出勤狀況，僅17日及20日有至辦公室上班，其他天並未到班。
陳時中表示，兩位同仁確診，相關辦公室的隔離都依照疫調的結果，聽從衛生局的指示做居家隔離，衛福部也己經展開分流上班跟轉移相關辦公室，希望能夠把衝擊減到最低。
衛福部23日有員工染疫，這名同仁為行政幕僚，同時也是食藥署同仁第一例確診案例，目前已入住集中檢疫所，偶爾有咳嗽症狀；平時在食藥署昆陽大樓辦公，不會與民眾有接觸，相關同仁20位皆已居家隔離辦公，目前均無症狀，同時食藥署也啟動分流上班跟異地上班等措施，陳時中在昨日記者會上表示對衛福部內的影響小。
而今日再添的1人確診員工，雖也在昆陽上班，但與先前案例不同棟，是媽媽與祖母確診，研判為加護感染，食藥署一經接獲同仁通報疑似確診訊息，即於當日下午採取預防性分流措施，通知同一辦公場所同仁22人，依食藥署居家辦公處理原則，以居家辦公處理。
食藥署指出，自疫情開始即依據人事行政總處規定之防疫措施進行人員與場所安排，因應警戒層級提升早已啟動分區上班，且全區辦公場所，均於22日與23日進行全面消毒，至後續相關居家隔離或自主健康管理情況，將配合衛生單位疫調通報處理，亦將持續關心同仁身體狀況，肩負防疫重責外，同時亦注意自身身體健康。