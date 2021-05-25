「硬辦」東京奧運　研究：東京人流增10％、感染數飆3倍

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，2020東京奧運延期一年舉行，如今距離開幕剩下不到兩個月的時間，但是日本疫情仍然不太樂觀，日本東京大學組成研究團隊提出報告，指出如果東京都因為舉辦奧運的原因，增加了10％的人流，恐會讓感染人數飆升3倍，十分危險。





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根據ＮＨＫ報導，日本東京大學研究所經濟學研究科准教授仲田泰祐與特聘講師藤井大輔在日前組成研究團隊，使用截至本月16日的數據進行模擬估算，分析東京奧運舉辦之後，會為東京的疫情帶來什麼影響。





研究團隊以緊急事態宣言延長到6月中旬的基礎之下，假定日本國內單日接種60萬劑，並且在奧運舉辦期間，來自海外的選手與關係者共10萬5000人入境，其中半數完成接種。在以上假設條件之下，因為來自海外選手與相關人士的直接原因染疫的新增案例，東京都內每日會平均增加15例。





除此之外，由於奧運舉辦期間，選手應援等活動會帶動經濟活絡，屆時只要增加10%的人流，9月時東京都內單日新增確診數將會高達2024人，比起不舉辦奧運的情況暴增了3倍、多出了1407人。另外，如果以人流增加2%的強況來計算，則東京都到10月時，每日確診人數則將增加362例。而這次的模擬估算，沒有納入傳染力強的印度變種病毒等影響。





仲田泰祐表示，如果要舉辦東京奧運，人流控管對策將會非常重要。如果人流控管失敗的話，感染將會急速擴大，更可能讓日本再度宣布緊急事態宣言。從中長期來看，也有可能會重創經濟，帶來負面影響。





