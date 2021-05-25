眼球中央捲林瑋豐風波！網狂退訂 百萬訂閱「校正回歸」
台灣本土疫情狂燒，民進黨政府近期不斷提醒國人，注意中國使出的「認知作戰」，就連總統蔡英文、立委王定宇亦在臉書呼籲不要相信PTT上鼓吹「移除疾管家」的假訊息。結果竟有鄉民爆料，該假訊息疑似是由於YouTube頻道「眼球中央電視台」擔任寫手的媒體人林瑋豐在PTT反串發文，被外界質疑自導自演。隨後林瑋豐發出聲明致歉，YouTube「眼球中央電視台」也立馬發聲回應，但仍掀起退訂潮，如今更是跌破原本的百萬大關，而在網路上掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 17:25:00
民進黨立委王定宇24日指控，台灣知名論壇PTT中有不少言論是「認知作戰」，認為有中國勢力介入操弄論壇風向。然而卻有鄉民爆料是媒體人林瑋豐自導自演、反串留言。由於林瑋豐亦在YouTube知名頻道「眼球中央電視台」擔任寫手，該頻道也急忙發聲明表示「林瑋豐先生的個人言行，不代表本頻道立場。本頻道所有腳本，都是由團隊共同達成共識，才能著手進行製作，絕無網路所說的不實臆測。」
然而聲明發出後，仍止不住鄉民的怒火，不少人紛紛湧進臉書粉專留言，甚至揚言退訂頻道。對此，就有一名網友於PTT八卦板上表示，眼球中央電視台先前才開心公布頻道訂閱數突破百萬大關，沒過多久又跌回99萬多。消息曝光後，就引發不少網友熱議，「訂閱數校正回歸」、「原來是校正回歸的部分」；不過亦有人認為「呵呵呵我還是會看眼球欸」、「不是很在乎，這頻道本來就是看有趣的那麼認真幹嘛」。
據了解，「眼球中央電視台」24日才發出貼文，表示「眼球中央電視台YouTube頻道訂閱人數於5月23日晚間9點06分突破百萬人，謝謝這一百多萬個觀眾不離不棄，一直陪伴我們走到現在。」就連主播視網膜也發文致謝「這一百多萬人我永遠無法完全認識，也永遠不可能把每個面孔都記起來，但很想跟大家說聲感謝，謝謝你們一起合力促成了這個里程碑！」如今捲入PTT認知作戰風波，導致訂閱數又跌破百萬。（編輯：陳雅雲）
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