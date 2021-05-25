50年來最狼狽！噴藥人員「躲巷子」吃飯 理由讓萬人心疼
指揮中心在今（25）日宣布全國三級警戒延至6月14日，並呼籲民眾應落實手部衛生、佩戴口罩，許多縣市也都全面禁止內用，一律改採外帶或外送。近日，就有名噴藥人員分享，自己工作吃飯時，都會偷偷躲進巷子，甚至每口飯都戴著口罩嚼，就怕有人會檢舉，讓他也不禁自嘲「50幾年來最狼狽的吃飯經驗」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 16:11:55
原PO在《爆怨2公社》表示，自己是一名噴藥人員，曾去過萬華熱點及確診者家噴藥。他日前外帶一碗甜不辣，但根本沒地方吃，也不敢在公園、路邊脫口罩吃，最後只好偷偷躲進巷子裡，坐在自己機車上吃甜不辣，同時也害怕被人檢舉，每吃一口就戴上口罩嚼，連醬汁也不敢沾，怕入口時弄髒口罩，「反正就是胡亂地把一餐吃完了」。
原PO透露，活了50幾年來，這是最狼狽的吃飯經驗，頓時覺得有些心酸，雖然有些不方便，但一想到那些染病或被隔離者所受到的限制，就會覺得這種自我約束沒什麼，「防疫時期向户外工作者或不能在公司吃飯者致敬，辛苦了！」
貼文曝光後，網友們也紛紛淚喊加油，「感謝您的付出，辛苦了」、「防疫期間大家都有難處！加油」、「沒辦法，就是有些人看別人沒戴口罩就要檢舉」、「辛苦了！噴藥時要注意風向」、「真的辛苦你了，好心疼」、「有些人只顧獵巫」、「我是外勤人員，中午也是找不到地方可以吃東西」、「中午我也是吃兩支米血當午餐，只能躲在市場的角落吃，市場管理員飄過」。
針對「戶外工作者到底怎麼吃飯？」指揮中心就曾解答，戶外工作者可在保持社交距離的狀況下，脫下口罩飲食及飲水，不過其餘時間就得戴好口罩。（編輯：許智超）
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