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50年來最狼狽！噴藥人員「躲巷子」吃飯　理由讓萬人心疼

▲有名噴藥人員透露，自己吃飯都會偷偷摸摸躲進巷子，還自嘲是50幾年來最狼狽的吃飯經驗，圖為消毒示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲有名噴藥人員透露，自己吃飯都會偷偷摸摸躲進巷子，還自嘲是50幾年來最狼狽的吃飯經驗，圖為消毒示意圖。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-25 16:11:55

指揮中心在今（25）日宣布全國三級警戒延至6月14日，並呼籲民眾應落實手部衛生、佩戴口罩，許多縣市也都全面禁止內用，一律改採外帶或外送。近日，就有名噴藥人員分享，自己工作吃飯時，都會偷偷躲進巷子，甚至每口飯都戴著口罩嚼，就怕有人會檢舉，讓他也不禁自嘲「50幾年來最狼狽的吃飯經驗」。

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原PO在《爆怨2公社》表示，自己是一名噴藥人員，曾去過萬華熱點及確診者家噴藥。他日前外帶一碗甜不辣，但根本沒地方吃，也不敢在公園、路邊脫口罩吃，最後只好偷偷躲進巷子裡，坐在自己機車上吃甜不辣，同時也害怕被人檢舉，每吃一口就戴上口罩嚼，連醬汁也不敢沾，怕入口時弄髒口罩，「反正就是胡亂地把一餐吃完了」。

原PO透露，活了50幾年來，這是最狼狽的吃飯經驗，頓時覺得有些心酸，雖然有些不方便，但一想到那些染病或被隔離者所受到的限制，就會覺得這種自我約束沒什麼，「防疫時期向户外工作者或不能在公司吃飯者致敬，辛苦了！」

▲原PO怕被人檢舉，因
▲原PO怕被人檢舉，因 此都躲進巷子裡吃便當，甚至每口飯都戴著口罩嚼。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛淚喊加油，「感謝您的付出，辛苦了」、「防疫期間大家都有難處！加油」、「沒辦法，就是有些人看別人沒戴口罩就要檢舉」、「辛苦了！噴藥時要注意風向」、「真的辛苦你了，好心疼」、「有些人只顧獵巫」、「我是外勤人員，中午也是找不到地方可以吃東西」、「中午我也是吃兩支米血當午餐，只能躲在市場的角落吃，市場管理員飄過」。

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
針對「戶外工作者到底怎麼吃飯？」指揮中心就曾解答，戶外工作者可在保持社交距離的狀況下，脫下口罩飲食及飲水，不過其餘時間就得戴好口罩。（編輯：許智超）

▲全國三級警戒延至6月14日。（圖／指揮中心提供）
▲全國三級警戒延至6月14日。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.79%27.21%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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