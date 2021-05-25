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5月洪水重演？中國水利部：不排除但已做好準備

▲中國即將迎來5月的汛期，中國水利部表示今年汛情屬於正常範圍，但不排除發展的可能。（圖／翻攝自中國官媒《新華社》）
▲中國即將迎來5月的汛期，中國水利部表示今年汛情屬於正常範圍，但不排除發展的可能。（圖／翻攝自中國官媒《新華社》）

中央社

2021-05-25 16:56:02

（中央社台北25日電）中國多個省市5月中開始出現大雨，外界擔憂去年洪水災情重演，中國水利部表示，今年汛情屬於正常年份範圍，並不排除後期汛情發展的可能，但已做好科學應對的準備。

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新華社報導，去年5月，中國長江中下游地區、淮河流域、西南、華南及東南沿海等地因持續強降雨引發嚴重洪災，多省暴洪、城區內澇。中國官方今年2月公布的「2020年全國十大自然災害」顯示，當時有超過5581.8萬人因為暴雨洪澇而受災。

今年5月中旬開始，多個省市又陸續開始出現極端天氣，引起洪水災害再臨的擔憂。中國水利部水旱災害防禦司技術信息處處長王為24日表示，從目前情況而言，今年汛情屬於正常年份範圍，但不排除後期汛情發展的可能。

王為說，針對長江流域的汛情，有關地區和部門要重點關注近期降雨帶來的江河水位上漲，以及局部地區強降雨可能引發的山洪災害和中小河流洪水，及時發布警示，做好防範和應對。

王為說，今年以來，水利部加快完善防洪抗旱減災工程體系，確保汛前消除隱患，並督促各地及時修復去年被毀水利工程設施，恢復防洪抗旱功能，修復完成率已達94.4%。同時，水利部也會密切監視全國雨情、水情、汛情。

他指出，水利部將加強與氣象部門的聯合會商，密切監視雨情水情發展變化，並統籌流域與區域、上下游、干支流與水庫、水閘、分洪河道、蓄滯洪區等的聯合調度，並做好防洪準備。

自今年5月11日以來，中國南方地區發生多次強降雨。湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西等9省（區、市）有79條河流發生超警（超過警戒水位）洪水。

水利部監測顯示，長江流域烏江水系、三峽區間、洞庭湖水系及鄱陽湖水系共有34條河流發生超警洪水，洞庭湖水系湘江全線超警。

據預測，26、27日江淮、江南、華南北部及貴州、湖北等地還將有較強降雨，以中到大雨為主，局部將有暴雨；預計受前期洪水匯入及降雨影響，未來一週，長江中下游幹流及兩湖水位將進一步抬升，其中鄱陽湖星子站水位可能超警。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1100525

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