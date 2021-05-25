防疫前線醫護檢　中市加碼津貼全國最高

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副市長黃國榮說明，中央流行疫情指揮中心補助支援地方政府設置社區採檢站醫療機構，支付標準為每案相關行政費用（包括掛號、診察、採檢、通報等費用）補助1000元、支援採檢醫師每班3435元、護理師及醫檢師每班2400元，每班以4小時計算，另外，每站每日其他人員（行政、清潔各1人），每人每日1500元。
黃國榮進一步說明，針對和平區平等國小、朝陽科大、西屯區泰安國小等三處指揮所快篩站現役專案人員，市府自行籌措經費，額外發放感恩津貼，以醫師為例，台中市加碼每班3000元，每班以4小時計，加上中央補助後金額為6435元，1天做滿8小時最高可領取1萬2870元；護理師、醫檢師每班則加碼2000元，加上中央補助後金額每班為4400元，1天最高可領取8800元；行政人員加上中央補助後金額則為每人每日3500元。
衛生局長曾梓展表示，台中市為迅速找出確診個案，於第一時間針對有多數高風險族群與疫情群聚熱點處，包括和平區平等國小、朝陽科大、西屯區泰安國小設置前進指揮所及快篩站等措施，前後共快篩2358人，感謝醫療單位迅速組成前進指揮所，快速篩檢找出疑似陽性個案，並順利達成任務成功撤站。