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防疫前線醫護檢　中市加碼津貼全國最高

▲台中防疫醫、護、醫人員津貼，中市府再加碼將為全國最高(圖／市政府提供2021.5.25)
▲台中防疫醫、護、醫人員津貼，中市府再加碼將為全國最高(圖／市政府提供2021.5.25)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-25 16:13:25

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市長盧秀燕感謝第一線醫護及工作人員防疫辛勞，今（25）宣布，針對和平區平等國小、朝陽科技大學、西屯區泰安國小等三處前進指揮所快篩站醫、護、檢及行政人員，市府自籌預算，在中央基礎上加碼感恩津貼，金額全國最高，將即刻發放予三處指揮所快篩站現役專案人員，感謝他們守護民眾健康。

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盧秀燕指出，疫情爆發後，全國前線防疫人員都非常辛勞，處在風險之中，在中央的相關津貼補助基礎上，台中市針對這些防疫英雄再加碼，宣布啟動「感恩津貼」方案，自籌經費補貼在前進指揮所的防疫醫療人員，包含醫生、護理師、醫檢師和行政人員，台中市防疫人員可領到的津貼將為全國最高。舉例來說，以醫生為例，在前進指揮所做滿8個小時，含中央和台中補助津貼金額約為1萬2870元。

副市長黃國榮說明，中央流行疫情指揮中心補助支援地方政府設置社區採檢站醫療機構，支付標準為每案相關行政費用（包括掛號、診察、採檢、通報等費用）補助1000元、支援採檢醫師每班3435元、護理師及醫檢師每班2400元，每班以4小時計算，另外，每站每日其他人員（行政、清潔各1人），每人每日1500元。

黃國榮進一步說明，針對和平區平等國小、朝陽科大、西屯區泰安國小等三處指揮所快篩站現役專案人員，市府自行籌措經費，額外發放感恩津貼，以醫師為例，台中市加碼每班3000元，每班以4小時計，加上中央補助後金額為6435元，1天做滿8小時最高可領取1萬2870元；護理師、醫檢師每班則加碼2000元，加上中央補助後金額每班為4400元，1天最高可領取8800元；行政人員加上中央補助後金額則為每人每日3500元。

衛生局長曾梓展表示，台中市為迅速找出確診個案，於第一時間針對有多數高風險族群與疫情群聚熱點處，包括和平區平等國小、朝陽科大、西屯區泰安國小設置前進指揮所及快篩站等措施，前後共快篩2358人，感謝醫療單位迅速組成前進指揮所，快速篩檢找出疑似陽性個案，並順利達成任務成功撤站。

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