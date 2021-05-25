高雄今新增3例本土個案　三級防疫規定延長至6月14日

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至於高雄市居家隔離者住到防疫旅館將回溯自5月1日起，除了中央補助的每天1000元，市府再多補助500元，以減輕居家隔離者的負擔。陳其邁表示，居家隔離在防疫旅館是最好的方式，可避免與家人接觸，做好14天的嚴格監控，讓家人與鄰居安心，大家的犧牲他非常感激。
陳其邁也強調，勤洗手、戴口罩、保持社交距離和完整的疫調，是目前對抗疫情的最佳方法，詳細的疫調，才能將病毒的傳播有效的控制，並呼籲若疫調沒有如實說明，會有觸法疑慮。
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎針對3名確診者公布足跡，其中一名為案5084，該確診者為屏東打牌群聚的家人，其群聚已經從家庭感染擴大為家族感染，該名個案與「牌咖家人」互動並不頻繁，但由於新冠肺炎病毒已經具備高度傳染力，於24日確診，目前收治於負壓隔離病房，根據疫調足跡，案5048曾於22日前往大發公有零售市場。
第二位確診者為案5467，為一名80多歲的男性，無北部旅遊史，但曾經有北部朋友來訪，於24日就醫確診，該確診者曾於20、21日曾赴文中二公園，目前匡列接觸者27人。
第三位確診者案5348則為大陸籍60多歲女性，為北部某醫院照服員，20日南下24日發燒，確診後目前在負壓隔離病房治療中，匡列接觸者79人，疫調顯示，該個案曾經搭高鐵及高雄捷運。
此外，漢神巨蛋8樓櫃姐確診的感染源仍不明，不過檢驗結果Ct值30，病毒量並不高，目前匡列268名接觸者其中265人採檢為陰性，3人報告未出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。