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確保醫檢量能並避免群聚　基隆市快篩站採「預約制」

▲基隆市政府昨（24）日也在基隆市立醫院院本部設立快篩站，採線上預約制，接受特定條件對象的篩檢。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府昨（24）日也在基隆市立醫院院本部設立快篩站，採線上預約制，接受特定條件對象的篩檢。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-25 16:44:19

疫情持續的延燒，基隆市衛生局與防疫團隊已在三總基隆正榮院區、台灣礦工醫院、長庚醫院及部立基隆醫院設立四大採檢醫院；此外，昨（24）日也在基隆市立醫院院本部設立快篩站，採線上預約制，接受特定條件對象的篩檢。

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▲基隆市政府為確保醫檢的量能並避免群聚，目前在市立醫院設立的快篩站，優先提供已出現發燒、上呼吸道問題等出現疑似的症狀。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府為確保醫檢的量能並避免群聚，目前在市立醫院設立的快篩站，優先提供已出現發燒、上呼吸道問題等出現疑似的症狀。（圖／基隆市政府提供）
 

衛生局表示，為確保醫檢量能並避免群聚，目前在市立醫院設立的快篩站，優先提供已出現發燒、上呼吸道問題等出現疑似的症狀，且與市府公告確診個案的活動史重疊，或與萬華地區足跡活動史重疊的民眾，並採線上「預約」篩檢；此外，也提供QR CODE方便民眾使用，或可在周一到周五上班的時間，撥打衛生局快篩專線（02）2428-3844。

衛生局說，經評估風險後，每日下午3時陸續通知隔日篩檢的時間及地點，提醒民眾戴口罩、持健保卡及身分證，自行（勿搭乘大眾交通運輸工具）前往指定篩檢地點；到達指定篩檢地點後抽號碼牌，並於等候區候診，再到快篩站櫃台掛號、進行採檢，採檢後可到報告等候區等待，約10分鐘就可知道結果，結果為陰性者將返家自主健康管理，陽性者則由採檢醫院安排轉院。

基隆市政府強調，目前中央流行疫情指揮中心策略，並沒有鼓勵大量的快篩，且篩檢能量也還算充足，沒有設置社區篩檢站的需求，請市民安心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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