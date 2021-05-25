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大寮家庭群聚變家族群聚　沒同住的74歲老母親也中鏢

▲因屏東指標個案3037延伸出來的高雄大寮家庭群聚感染，除了昨天公布的5人，今日再新增1名不同住的家人確診，已經從家庭群聚變成家族群聚。（圖／高雄市流行疫情指揮中心提供）
▲因屏東指標個案3037延伸出來的高雄大寮家庭群聚感染，除了昨天公布的5人，今日再新增1名不同住的家人確診，已經從家庭群聚變成家族群聚。（圖／高雄市流行疫情指揮中心提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-25 16:43:54｜2021-05-25 16:45:07

高雄市今（25）日新增3例確診個案，昨日因屏東指標個案3037延伸出來的5名高雄大寮家庭群聚感染，今（25）日再新增1人，新增個案5084為案4743的母親，不同住也染疫，已從家庭群聚變家族群聚，目前擴大採檢中。

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日高雄的第一起案例是延續屏東指標個案3037延伸到高雄市大寮區的家庭群聚感染，今日又確診1位，已經從家庭群聚感染變成家族的群聚感染，案5084為案4743的母親，今年已74歲高齡，因曾與女兒案4743接觸過，被匡列為接觸者，安排採檢後進行居家隔離，在5月24日確診，目前在負壓隔離病房治療中，案5084因為年紀較大足跡相對單純，但是每天仍會到大發公有零售市場採買。

潘炤穎表示，經查發現，其實案4743跟案5084互動算不上頻繁，但是，由於英國變種病毒株的特性，相較於之前的病毒株傳播風險更高，所以案5084在這波感染裡也確診了，相關的一些接觸者，仍在持續在匡列當中，這起群聚案到目前為止，已經匡列了113位密切接觸者，都已經進行必要的一些檢驗，包含快篩、PCR等，除了目前已知的6個陽性個案之外，並沒有再發現其他陽性個案，匡列對象的健康狀況也都還好。

▲因屏東指標個案3037延伸出來的高雄大寮家庭群聚感染，除了昨天公布的5人，今日再新增1人案5084，不同住的家人也確診，已經從家庭群聚變成家族群聚。（圖／高雄市流行疫情指揮中心提供）
▲因屏東指標個案3037延伸出來的高雄大寮家庭群聚感染，除了昨天公布的5人，今日再新增1人案5084，不同住的家人也確診，已經從家庭群聚變成家族群聚。（圖／高雄市流行疫情指揮中心提供）
而案5467則為大社區一名80多歲的男性，並無雙北旅遊史，但在5月8日曾有北部親友南下探訪，在5月22日晚間出現輕微咳嗽、5月23日有發燒症狀，5月24日就醫採檢後確診，現於負壓隔離病房治療中，案5467在5月20、21日曾到大社區大吉路上的文中二公園，目前同住接觸者以及非同住的包括探訪民眾及照服員，已匡列12人，其中11人為陰性，1人檢驗中，老翁相關就醫足跡均已進行必要的清消與匡列；至於案5309因為染病過程中病識感強烈，並沒有公共場所活動史。

至於新北個案5489為一名大陸籍60多歲女性，在台北市某醫院擔任照顧服務員，在5月20日曾南下高雄，在上午9點半左右搭乘高鐵117車次10號車廂到高鐵左營站，11點左右轉乘高雄捷運到美麗島站，再轉乘捷運橘線到衛武營站，該案在5月24日出現發燒等症狀，經就醫採檢後卻確診，目前在隔離病房治療中。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診達4133例。（圖／NOWnews製表）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診達4133例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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