橘子進軍網路文學、漫畫　打造內容生態圈加速發展價值

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橘子集團同時看好台灣漫畫圖像創作者的潛力，企盼為台漫產業開啟創新營運模式，決定將「漫畫星」原本於第四季進行佈署的排程提前，在已有千萬流量的beanfun!系統下，打造全新漫畫平台「漫畫星」。
希望藉由集團穩定的資源支持，期許「文學星」及「漫畫星」雙星並進，協助台灣原創作品獲得良好曝光，並提供作者們穩定安心的創作環境。「漫畫星」最快將於今年10月正式上線，支援多螢載體，提供翻頁漫畫及長條漫畫閱讀功能，提供豐富漫畫內容及友善閱讀體驗，為台灣漫畫產業注入新世代活水。
「文學星」及「漫畫星」編輯、開發及營運團隊現已到位，即日起號召全台灣創作者一起壯大台灣內容：除了歡迎現成作品授權刊載，網文作家及漫畫家也可以參考橘子集團用戶的泛ACG族群特性，創作全新作品，題材完全不受限，鼓勵編輯及作者們一齊放飛想像力，不斷提升作品的質與量。另一方面，橘子更將善用集團的大數據挖掘能力，結合完整數位閱讀資料，做為未來策劃新內容的強力佐證，也將是協助IP轉化價值的重要基石。
橘子亦將充份運用幾十年來在遊戲、電商、金流、影視音製作、OMO策展品牌、海內外通路…累積的實力及資源，聯合各領域夥伴之力，加速啟動台灣網路文學及漫畫多元的商轉可能性，如自2019年推出的「beanfun!貼圖投稿平台」，廣納本土創作者、擴展量能，為在地文創打造原創商機，更有知名台灣創作者如囂搞、綜合口味等加入；期待攜手創作者，一起幫台灣內容生態創造更好的生長環境，為下一輪產業升級打開機會。
展望今年下半年，橘子集團將按照原計劃，陸續嘗試多項跨界專案：包括以自製手遊「便利商店口袋版」為主題的原創漫畫徵件、與來自出版社及音樂廠牌的合作夥伴共同製作案、開發原創圖像商品、也將跨足vtuber領域，多箭齊發，除鞏固橘子集團的IP陣容，更期待打造出台灣第一個跨領域的超級IP。