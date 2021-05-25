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「煞車踩不動」駕駛倒車衝撞店家　特斯拉回應：未踩煞車

▲中國再度傳出特斯拉事故，一輛特斯拉電動車倒車時，疑似失控衝撞路邊店家。（圖／翻攝自微博）
▲中國再度傳出特斯拉事故，一輛特斯拉電動車倒車時，疑似失控衝撞路邊店家。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-25 16:46:51｜2021-05-25 16:47:57

中國再度傳出特斯拉事故，廣西柳州的一輛特斯拉在倒車時疑似失控，加速衝撞路邊店家，導致車輛以及店家店面受損，所幸無人受傷。針對事故發生原因，特斯拉駕駛表示當時有踩煞車卻沒有反應，但特斯拉隨後作出回應，指出分析數據顯示駕駛在事發時並沒有踩煞車。

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綜合中國媒體報導，中國廣西柳州的建材市場在22日中午左右發生了一場車禍事故。當時有一輛特斯拉Model Y電動車，在倒車時突然加速衝撞路邊店家，店門被撞毀玻璃散落一地，這輛特斯拉的車尾也撞到凹陷、嚴重毀損。

 

從監視器畫面中可以看到，這一輛特斯拉原先停在店家外頭，在車主上車之後，車輛的後車廂突然打開，車主重新關閉準備倒車的時候，就能看到車子快速往後，撞上店家。

車主表示當時他輕踩了油門，車子卻快速倒退，於是他趕緊踩煞車，「沒想到煞車是硬的，根本踩不動」，一直到撞上了店家的牆面才停了下來。車主隨即指出，先前就覺得這輛特斯拉操作異常，會出現像是車後行李廂一天內自動打開3次等狀況，但他是在今年2月買的車，沒想到才開3個月就出事。

▲特斯拉撞上店家後，現場一片狼籍。（圖／翻攝自微博）
▲特斯拉撞上店家後，現場一片狼籍。（圖／翻攝自微博）
 

不過特斯拉在事後分析行車數據，表示在碰撞發生之前，駕駛都沒有踩下制動（煞車）踏板。後台數據更顯示，車輛在倒車過程中，加速踏板持續被踩著，車速最高達到每小時26.88公里，而在整個過程中都沒有發現車子出現故障。特斯拉表示會進行深入鑑定，也願意配合相關部門提供數據。

但最近中國頻頻傳出特斯拉事故，有不少駕駛都表示「踩不動踏板」，但特斯拉經過多次調查，都指出是駕駛「操作不當」，究竟是車輛問題還是駕駛操作問題，恐怕還得再進一步釐清。

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