防疫在家！鳳梨自曝打槍39次 「校正回歸」曝驚人數字
全國升級三級警戒後，大家為了防疫能在家就待在家，向來不避諱談18禁話題的網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸），24日在臉書好奇發問：「很想知道各位這段期間在家都在幹嘛？」並透露自己打了39次的手槍，隨後又在留言處補充，搭上時事話題梗「校正回歸」自己的「打槍」次數。
娛樂中心/綜合報導
2021-05-25 19:59:47
鳳梨繼上回好奇問大家「一個月房事有幾次？」並表示自己「8晚17次，單次平均92分鐘」，因為疫情待在家的鳳梨則細數自己打槍次數，「從三級警戒之後，我自己這樣細數，我打了39次手槍」，留言處他又補充說：「校正回歸後...確認是69次...報告完畢...。」
廣大的鄉民看到後不停虧鳳梨：「一下跟一次不一樣哦，不要騙我」、「是尿尿69次吧」、「小心用手過度，跟我一樣（破皮）」、「我點了D槽157次」、「那應該已經鐵杵磨成繡花針了吧。」（編輯：張雅雯）
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