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防疫在家！鳳梨自曝打槍39次　「校正回歸」曝驚人數字

▲網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）在臉書好奇發問網友防疫在家都在做什麼。（圖／翻攝鳳梨臉書）
▲網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）在臉書好奇發問網友防疫在家都在做什麼。（圖／翻攝鳳梨臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-05-25 19:59:47

全國升級三級警戒後，大家為了防疫能在家就待在家，向來不避諱談18禁話題的網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸），24日在臉書好奇發問：「很想知道各位這段期間在家都在幹嘛？」並透露自己打了39次的手槍，隨後又在留言處補充，搭上時事話題梗「校正回歸」自己的「打槍」次數。

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▲鳳梨透露自己防疫在家打了39次的手槍。（圖／翻攝鳳梨臉書）
▲鳳梨透露自己防疫在家打了39次的手槍。（圖／翻攝鳳梨臉書）
▲鳳梨搭上時事梗「校正回歸」自己的打槍次數是69次。（圖／翻攝鳳梨臉書）
▲鳳梨搭上時事梗「校正回歸」自己的打槍次數是69次。（圖／翻攝鳳梨臉書）
鳳梨繼上回好奇問大家「一個月房事有幾次？」並表示自己「8晚17次，單次平均92分鐘」，因為疫情待在家的鳳梨則細數自己打槍次數，「從三級警戒之後，我自己這樣細數，我打了39次手槍」，留言處他又補充說：「校正回歸後...確認是69次...報告完畢...。」

廣大的鄉民看到後不停虧鳳梨：「一下跟一次不一樣哦，不要騙我」、「是尿尿69次吧」、「小心用手過度，跟我一樣（破皮）」、「我點了D槽157次」、「那應該已經鐵杵磨成繡花針了吧。」（編輯：張雅雯）

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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