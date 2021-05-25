端午節三天連假　勞動部頒布3大出勤工資計算指引

國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布全國防疫三級警戒延長至6月14日，勞動部則針對即將到來的端午節連假頒布出勤及工資給付規定，要求雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給。
記者林莞茜/綜合報導
2021-05-25 17:10:03
勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。而今年6月14日星期一為端午節，是為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給。
勞動部進一步表示，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，今年會形成3天端午連假。勞動部指出，若勞工每日每小時工資為150元，那在6月14日當天國定假日，應加倍發給工資，金額為150元×8小時＝1,200元。；6月12日休息日依《勞動基準法》第24條第2項規定計算，金額為150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元；例假則非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。
勞動部強調，110年端午連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關如直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）做申訴，以維權益。