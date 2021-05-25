疫情嚴峻！黨魁選舉延後？國民黨擬改採線上領表、登記
新冠肺炎本土疫情升溫，國民黨中常委將在明（25）日中常會中提案，建議延後黨主席選舉。不過，據了解，黨中央認為，若黨職選舉延後辦理，會影響九合一選舉提名辦法的通過與否，牽一髮而動全身，目前仍規劃以線上領表、登記的作法，至於投票日是否延後，則看到時候的疫情狀況決定。
記者余祥／台北報導
2021-05-25 17:11:06｜2021-05-25 17:13:50
國民黨主席選舉7月24日投票，6月3日至4日領表、6月7日至8日登記，但由於近日新冠肺炎本土疫情嚴峻，國民黨中常委蔣根煌等人提案，建議黨主席、黨代表選舉領表、登記、選舉時程應該延至9月後辦理，等全國三級警戒解除之後，再重新討論選舉作業相關流程與具體日期。
黨務人士表示，目前傾向登記、領表日期不變，但是改成線上作業，若7月投票時，疫情仍然嚴峻，則視情況延後。
黨務人士也說，對於無法線上領表登記的擬參選人，各縣市黨部須主動聯繫協助；自行到縣市黨部者，依防疫規定規劃受理辦理。
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