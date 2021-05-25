屏縣本土病例與親友傳染有關 潘孟安憂心疾呼減少群聚
屏東縣25日公佈新增4例本土確診者及2例臺北市、彰化縣確診者來屏足跡，總共匡列43名接觸者檢疫及隔離；其中案號「5466」為先前公佈確診「4226」號的胞兄，案「5464」為「4755」的妻子，都是親友感染，令潘孟安縣長憂心忡忡，再次提醒民眾這段期間減少不必要的出門、群聚或互訪，多利用電話及視訊，以免形成防疫破口。
記者黃正忠屏東報導
2021-05-25 20:42:39
案號「5466」57歲潮州鎮男子因疾病，平時起居飲食均由案「4226」照料，其活動足跡範圍多在早午餐店及潮州河濱公園等處。
案號「5464」60歲婦女係「4755」的妻子，其先生「4755」曾與「4465」駕車前往台東市旅遊，23日確診，其在學校任職，所幸學校停課中，沒有接觸到學生。衛生局疫調其5月20日至24日足跡，除了往返學校外，曾至內埔鄉驗車、屏東市建國市場、屏東市全聯屏東自由門市、屏東市統一超商光榮門市等處。
案號「5465」76歲萬巒鄉婦人5月20日出現咳嗽、頭痛、頭暈等症狀，自行騎乘電動代步車至診所就醫；5月24日因症狀未改善，轉往醫院治療，陪同之女兒同時匡列採檢，至深夜才確診為案號「5463」。
案號「4777」56歲女子曾於在臺北市萬華地區活動，她在北市採檢後即南下恆春找親友，並協助農園工作，衛生局5月24日接獲臺北市衛生局確診通報。
此外，縣府衛生局接獲彰化衛生局通報，案號「4924」69歲男子曾於5月21日與友人駕車至屏東縣九如鄉等地，並至萬巒鄉海鴻豬腳（萬巒鄉民和路16號）用餐，已經進行環境清消。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。